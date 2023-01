Růžička končí u litvínovského dorostu. Hráče svazovala jeho autorita

„Víte, jak to u mládežnických kategorií bývá, vždycky záleží na síle jednotlivého ročníku,“ uvedl Růžička pro iSport.cz, který o odvolání informoval jako první.

Dorost se sice pod vedením kapitána olympijských vítězů výsledkově zvedl, jenže v extraligové skupině o účast v play off se musí prát o záchranu.

„Růžička skončil zkraje týdne. On je autorita a kluci z něj měli strašně velký respekt, byli svázaní. Nezafungovalo to,“ řekl sportovní sekretář litvínovské mládeže Zdeněk Zíma.

Ačkoli koučoval i reprezentaci, kterou přivedl ke dvěma světovým titulům, nad prací u mládeže Růžička neohrnoval nos. Bavila ho.

„Bylo to něco nového, narazil jsem i na šikovné kluky, kteří udělali progres. Ale pořád to jsou děti, je jim patnáct, šestnáct let. Bylo to zajímavé i v tom, že jsme jim dělali svačiny před zápasem, připravovali jim hokejky a podobně,“ líčil Růžička.

Tréninkovou morálku si pochvaloval. „Hráči dostávali celkem velké dávky, bylo na nich vidět, že na sobě chtějí pracovat. Což je zásadní.“

Vladimír Růžička na tréninku Litvínova.

Podle Růžičky je však problémem skloubení hokeje se školou: „Pokud chcete hodně trénovat, chodíte na led ráno od půl sedmé. Jenže řada děcek není z Litvínova, dojíždí, takže vstávají i v pět ráno. Což je náročné. Po tréninku jdou do školy a po ní zase na další přípravu. A to se k nám scházejí ze sedmi, z osmi škol. Občas se trénink nedá ani dobře zorganizovat, aby všichni dorazili včas. Děcka lítají pořád tam a zpátky.“

Dorostence převzal Martin Tvrzník, Růžička by se mohl přesunout k deváté třídě k Ivo Prorokovi. „Chci si trochu odpočinout a utřídit myšlenky,“ nespěchá.

Zíma tvrdí: „Záleží na něm, já si myslím, že to vezme. Až se rozhodne, zavolá.“

Růžičkova mise u litvínovského áčka se uzavřela koncem října, Verva byla v tabulce kvůli sérii sedmi porážek poslední. Slavný odchovanec na extraligové střídačce nevydržel ani rok, v pozici hlavního trenéra jej nahradil jeho asistent Karel Mlejnek.