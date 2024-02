Hagrid z Litvínova. Vousatý samorost Zajíček, klidná síla pro reprezentaci

„Jsem si jistý, že Šimon je u nás technicky top brankář. Za tím si stojím,“ tvrdí Zdeněk Orct, který na Hlinkově stadionu brousí z gólmanů diamanty. „Jsem šťastný za něj, za klub i za sebe, že dostal pozvánku. Beru to jako odměnu za práci, kterou spolu děláme.“

Zajíčkovo jméno fanoušky v nominaci na Švédské hry v Karlstadu překvapilo. I jeho samotného. „Vždyť je tady dost gólmanů, kteří by si zasloužili jet, navíc já se neobjevil ani v mládežnických reprezentacích. Radost ale byla veliká, nic většího asi není, budu se snažit předvést,“ hřeje dvaadvacetiletého mladíka pozvánka, s níž ho telefonicky obeznámil trenér brankářů v národním týmu Ondřej Pavelec.

Litvínovští brankáři Šimon Zajíček (vlevo) a Denis Godla ukazují masky z dílny Jana Alinče (uprostřed). Září 2022.

Zajda, jak se Zajíčkovi přezdívá, v extralize nastoupil zatím jen do 58 zápasů, ovšem v letošním ročníku září. Před svým prosincovým zraněním vévodil žebříčku v úspěšnosti zákroků. I teď se drží vysoko, pochytal 92,3 procenta střel a je čtvrtý nejlepší v pořadí brankářů.

V brance chemiků se střídá s Matejem Tomkem, který pro změnu patří do slovenské reprezentace, s níž získal olympijský bronz.

„Všichni víme, že gólmani jsou individuální sport v kolektivním. A oba naši jsou velmi nápomocní tomu, že naše mužstvo neustále nabourává předsezonní předpoklady. Nedokážu si moc vybavit nějaký extrémní pokles výkonnosti, drží si ji standardně vysokou,“ chválí muže v masce litvínovský trenér Karel Mlejnek. „Zajíček pracuje výborně.“

Trenér brankářů Zdeněk Orct

Orct ho přirovnal k litvínovské brankářské modle, která se podepsala pod historický titul v roce 2015. „Šimon je povahově podobný Pavlu Francouzovi,“ poukazuje Orct na vítěze Stanley Cupu.

„Pokorný, pracovitý, strašně slušný kluk. Nedělal jsem jen s hodnými gólmany, ale on takový je. Má víc pozitivních věcí, málo negativních. Je dobrák. Někdy až moc,“ usmívá se kouč brankářů.

Zajíčkův táta Miroslav je taky gólman, ovšem fotbalový, i v šestačtyřiceti letech se vrhá k tyčím v dresu Frýdlantu. Jeho syn fotbal zkoušel také, byť ne jako poslední instance, ale tolik ho nebavil. Vyhrál hokej.

„Jako mlaďase jsem si Zajdu vyhlédl v Liberci, k nám přecházel do juniorky,“ připomíná Orct. „Pořád je mladý klučík, který se učí. Zrovna on je fyzicky i technicky výborný, pilujeme už jen detaily. Což je hlavně práce s hlavou, která podle mě dělá gólmana z devadesáti procent.“

Reprezentační novic je v brance za kliďase. Na svůj instagramový profil si napsal latinský citát Audi, vide, tace, což znamená Naslouchej, dívej se a mlč. Je uvážlivý a taky nekonfliktní; pokud se to před ním mele, radši poodjede dál. „Když dostanu gól, tolik si to neberu, asi jsem flegmatik,“ charakterizuje se Zajíček.

Ovšem jeho trenér Orct nesouhlasně vrtí hlavou: „On říká, že je flegmatik? V tom se budeme možná rozcházet. Zajda je v pohodě kluk, ale dovedl bych si ho představit ještě jako většího flegmatika.“

Má-li Orct popsat Zajíčkův styl, podotýká, že se blíží k momentálnímu trendu. „Má velmi dobrou pohyblivost, tím myslím rychlost a dynamiku, také velmi dobrý kloubní rozsah, tedy flexibilitu. A jeho výška 188 centimetrů je ideální. Takhle nějak by měl vypadat moderní gólman,“ vyzdvihuje ho populární Orlík, s Litvínovem český vicemistr z roku 1996.

Stejně jako Zajíčkovy odpovědi novinářům, i jeho chytání je úsporné. Žádné kudrlinky, zákroky na efekt. Je ovšem tam, kde má být. „Je ucelený, nelítá a na svůj věk vypadá klidně a brankářsky,“ velebí ho Orct.

Zajíčkova čísla

v extralize Letos

15 zápasů, 6 výher, průměr branek 2,55, žádné čisté konto, úspěšnost zákroků 92,29 procenta Za kariéru

58 zápasů, 20 výher, průměr branek 2,85, jedno čisté konto, úspěšnost zákroků 90,64 procenta

Brankáři bývají samorosti, což u Zajíčka zdůrazňuje jeho plnovous. „Vždycky dostanu nálož, proč se neoholí. Zajda je v tom svůj, prostě má fousky,“ neřeší to trenér brankářů.

V reprezentaci bude Zajíček zajíčkem, to i další litvínovský „nominant“ Ondřej Kaše, který na pondělní sraz vyrazí se svým mladším bratrem Davidem. „Jelikož jsem nováček, jsem rád, že tam budou kluci, které znám,“ těší Zajíčka. „Reprezentaci beru jako motivaci. Pozvánka pro mě znamená, že na sobě budu dál pracovat, dřít a makat. Položím se do toho a budu se chtít předvést co nejlíp.“

Zamkne litvínovský Hagrid svoji branku a odemkne si tím dveře na další reprezentační akce?