Hokejové finále pokračuje v Liberci. Bude u toho i pár fanoušků

V obou domácích bitvách se Liberec musí obejít bez jedné z opor: útočníka Petra Jelínka. Kapitán Tygrů dostal od disciplinárky dodatečný trest na dva zápasy za tvrdý atak na Matěje Stránského ve druhém duelu v Třinci.

„Zákrok byl veden na protihráče, který nebyl v držení kotouče, a to levým ramenem ve snaze zabránit mu v napadání. Hráč při něm neoddělil ruku od těla ani významně nezvýšil rychlost, nade vši pochybnost však při střetu zasáhl primárně hlavu protihráče, který nebyl v držení kotouče, zákrok tak nemohl očekávat, ani se mu v souladu s pravidly ledního hokeje bránit,“ uvedl předseda komise Viktor Ujčík ve svém prohlášení.

ONLINE: Liberec vs. Třinec podrobná reportáž od 18:30

Pro liberecký tým je to velká ztráta. Jelínek patří k nejzkušenějším hráčům v play off a především má nejlepší úspěšnost na vhazování z celé extraligy. Tygři už se beztak musejí obejít bez dlouhodobě zraněných opor beka Ladislava Šmída a útočníka Tomáše Filippiho. Ve druhém zápase v Třinci kvůli trestu nemohl hrát ani další forvard Adam Musil.

Právě nedisciplinovanost je ve finále největší potíž Bílých Tygrů. V obou zápasech v Třinci si domácí tým výrazně pomohl dvěma proměněnými přesilovkami. „Čelili jsme mnoha oslabením, která byla dlouhá a stála nás hodně sil, což Třinec dokázal využít. Na ledě se zároveň tvoří obrovské množství emocí, musíme se však faulů vyvarovat, mohou totiž celou sérii rozhodnout,“ říká liberecký útočník Michal Bulíř.

Za stavu 0:2 na zápasy bude pro Liberec klíčové právě dnešní třetí utkání na domácím ledě. Pokud by ho nezvládl a ztrácel už tři utkání, hodně těžko by se mu do série vracelo, i když Sparta to právě proti Tygrům v semifinále dokázala. „Kritický moment zatím neprožíváme, ale vývoj série na 0:3 nebo 1:2 je velký rozdíl,“ uvědomuje si Bulíř. „Rozhodně zabojujeme, abychom se do Třince vrátili za vyrovnaného stavu,“ doplnil další útočník Jaroslav Vlach.

K základním stavebním kamenům liberecké hry patří brankář Petr Kváča. Ten v úvodní bitvě v Třinci po třech rychlých gólech soupeře pustil do branky náhradníka Jaroslava Pavelku, druhý zápas už však opět odchytal celý a připraven bude i dnes na domácím ledě. „Druhý zápas byl z naší strany o dost lepší, musíme se od toho odrazit. Rozhodně neházíme flintu do žita, jdeme dál. Když Sparta vyrovnala z 0:3, proč by se to nám nemohlo povést z 0:2?“ ptá se.

V hledišti liberecké arény dnes poprvé po dlouhé době může být alespoň menší počet fanoušků. Finále dostalo od ministerstva zdravotnictví výjimku, a tak klub mohl nabídnout 300 vstupenek do předprodeje, podmínkou byl ovšem negativní PCR test. O tento počet se tak navýší stávající kvóta, která byla stanovena na 200 osob podílejících se na průběhu utkání a 200 dlouholetých partnerů rozdělených do stavebně oddělených prostor po maximálně 10 osobách.

„Jsem rád, že se může přijít podívat alespoň těch pár lidí. Co jsem slyšel z libereckého okolí, fanoušci jsou také hodně natěšení. Budou pro nás rozhodně skvělou podporou,“ uvedl útočník Bulíř.