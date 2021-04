Kacetl a Kváča. Brankářské domino, které končí v extraligovém finále

Oba teď na sebe hledí přes celé kluziště v soubojích o titul. Třetí partie začíná ve čtvrtek v 18.30. Třinec vede 2:0 zápasy.

Liberec - Třinec Čtvrtek 18.30 online

„Ondra nás drží celé play off,“ chválí Kacetla třinecký bek Milan Doudera. „Asi ho vyhecovalo, když před play off slyšel, že máme špatné brankáře.“



Moc se nedivte. Kacetl načínal sezonu v Brně jako trojka. Udržoval se v prvoligovém Přerově, kde si ho v prosinci vyhlédl Třinec. „Ondra měl takovou sezonu v rozpacích. Někdy chytal dobře, někdy dostal blbý gól,“ přemítá třinecký kouč Václav Varaďa. „Občas se nevyhne chybám, ale umí je hodit za hlavu,“ naváže Rudolf Cakl, šéf mládeže ve Znojmě, odkud třicetiletý Kacetl pochází a kde nakoukl do dospělého hokeje. „A když cítí důvěru, kousne se a týmu to vrátí.“

V play off to předvádí dokonale. Připsal si už čtyři nuly, pochytal přes 95 procent střel. Takovou jistotu Oceláři hledají už od finále 2019, kde také válčili proti Liberci. Šimona Hrubce, který se po extraligovém zlatu posunul do KHL, kde teď chytá ve finále play off, nahradil reprezentační kolega Patrik Bartošák. Jenže ten kvůli psychickým problémům náhle přerušil kariéru.

Josef Kořenář po podzimní výpomoci Třinci zamířil do Ameriky, kde už zvládl debut v NHL.



Při uzávěrce přestupů Oceláři nenašli volné brankářské eso, zkušeného Jakuba Štěpánka zase při rozjezdu vyřazovacích bojů sklátil covid. Zbyl Kacetl. A příležitost z něj dělá... nečekaného hrdinu!

Vleklá brankářská šlamastyka mocného klubu by vůbec nemusela nastat, kdyby v Třinci zůstal Kváča – aktuální vyzývatel z Liberce. Oceláři toužili z nadaného gólmana vypiplat dalšího Hrubce – spolehlivou jedničku s nevyčerpaným potenciálem.



Po Bartošákových eskapádách museli v minulé sezoně Kváčův výchovný proces trochu popohnat. Nezklamal, měl slušné vytížení i statistiky. „Možná ale okolí čekalo, že šanci chytne za pačesy víc,“ uvažuje trenér reprezentačních brankářů Zdeněk Orct. „U mladých gólmanů je to ale i o štěstí a trpělivosti. Možná ji v Třinci úplně neměli a potřebovali hned výsledek.“

Kváča cítil, že to není úplně ono. Loni se v Třinci zadrhla i jednání o nové smlouvě. I proto trochu překvapivě změnil extraligovou adresu. „Liberec i Třinec jsou v Česku špičkové organizace vychovávající hráče, kteří se zlepšují,“ říká Kváča. „Je to jen o rozhodnutí. Něco jako když si koupíte kabriolet. V zimě si vyčítáte, proč jste to dělali, ale v létě si řeknete, že je to super.“



Kváčova kariéra se jeho popisem nachází v létě. V Liberci rozkvetl, nikdo z brankářů neměl v základní části lepší čísla a v anketě MF DNES ho samotní hráči zvolili nejlepším gólmanem soutěže. Dobré výkony 23letý Kváča podává také v play off, kde dál prokazuje, že umí vymyslet květnatá přirovnání.

Po jedné ze semifinálových porážek na Spartě cítil nespravedlnost a líčil, že se cítí jako utiskovaný kluk, jehož starší bratr má narozeniny. Kváča s Libercem vypjatou sérii ustál. Teď chytá o titul. Je nejvytěžovanějším brankářem play off. Kacetl zase statisticky nejlepším.

I jejich souboj a každý malý pohyb rozhodne. Efekt motýlích křídel dál pokračuje.