Udivený Bulíř: Padají jak mouchy. Málem tu byl vrtulník a pak Stránský hraje?

„Přesilovky jsme soupeři darovali. Využili je a nám ještě sebraly síly,“ štvalo libereckého útočníka Michala Bulíře.

Bílí Tygři v soubojích o titul na nedisciplinovanost dojíždí. Ve druhé finálové bitvě nastoupili bez důležitého centra Adama Musila, který za nedělní direkt ležícímu Marcinkovi vyfasoval jednozápasový distanc. Po pondělku může zprávu z disciplinárky zase vyhlížet kapitán Jelínek, který nepěkně sestřelil Stránského.



„Možná třinečtí hráči padají až příliš ochotně. Po zákroku na Stránského jsem tady viděl pomalu přistávat vrtulník, ale další střídání normálně hrál,“ rýpl si Bulíř.



„Faul to byl nesmyslný,“ klidnil vášně liberecký trenér Patrik Augusta. Třinecké pády rozebírat nechtěl.

„Od toho jsou na ledě rozhodčí,“ reagoval autor vítězného třineckého gólu Miloš Roman. Trefil se z přesilovky. Před ním se v dvojnásobné početní výhodě radoval kapitán Vrána.



Také v první finálové partii (6:2) Třinec dvakrát potrestal liberecká vyloučení. „Teď se oba týmy víc hlídaly, z toho pramenilo, že padlo míň gólů,“ přemítal Roman.



S kolegy zároveň opět prokázal, že vedení Třinec těžko pouští. „Mají pět hráčů, kteří couvají ve středním pásmu a my na to nenašli recept,“ kývl Bulíř. „Těžko se dostává do jejich pásma s pukem.“

Třinec se nachází v polovině cesty k obhajobě titulu. Finále se nyní stěhuje do Liberce, kde se hraje ve čtvrtek a v pátek.