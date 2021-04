Disciplína rozhodne. Od posouzení faulů máme rozhodčí, říká třinecký Roman

Třinečtí hokejisté v dnešním druhém finálovém utkání extraligy porazili Liberec 3:1, v sérii vedou 2:0 a jsou jen dva kroky od zisku třetího titulu.

„Je super, že mi to tam spadlo, ale je jedno, kdo dá gól. Důležité je, abychom za vítězstvím šli společně,“ prohlásil Miloš Roman.

Play off 2021 Zpravodajství z finále extraligy

Dnes jste byl od začátku hodně vidět. Sedlo vám to utkání?

Snažím se každým střídáním pomoct týmu, hrát zodpovědně a udělat všechno pro to, abychom byli úspěšní.

Nejen že jste dal gól, ale hodně střel jste i zblokoval. Jak moc to bolelo?

Každý hráč, co jde na led, ví, že tyhle maličkosti mohou rozhodnout, pomáhají vyhrát zápasy. Když je možnost zablokovat střelu a nepustit ji na bránu, jdu do toho. Jsem rád, že mě to trefilo. V tom musíme pokračovat. Každý z nás.

Trenér Václav Varaďa říkal, že začátek zápasu byl od vašeho týmu vlažný. Souhlasíte?

Ano, musíme se víc tlačit do útočného pásma a tam se udržet na puku. Být připraveni každé střídání. Doufám, že to bude lepší.

Proč vám zpočátku chyběla větší energie?

To nevím. Spíš se na nás Liberec lépe připravil a věděl, co očekávat. Z toho možná pramenilo, že jsme neměli nějaký souvislý tlak.

První finálové utkání bylo poněkud divočejší, hodně útočné. V čem bylo to druhé jiné?

Liberečtí se podívali na video, připravili se zodpovědně. Pohlídali si všechna přečíslení. Rozhodla disciplína.

Dalo se čekat, že utkání už nebude tak gólové a Liberec bude důsledněji bránit?

Určitě ano. Včera bylo strašně moc přečíslení a z toho pramenily góly. Tohle si chtěly oba týmy pohlídat. Proto už nepadlo tolik gólů.

Jak těžké bylo ustát závěrečný tlak Liberce za stavu 2:1?

Šli jsme za vítězstvím. Řekli jsme si, že to musíme udržet. I když se do nás tlačili, tak jsme se snažili hrát jednoduše, posouvat si puk a dávat ho jednoduše z pásma.

Zatím se zdá, že jste disciplinovanější než protivník, když je poměr trestů 11:13 a soupeř navíc přišel o Adama Musila a Petra Jelínka, které sudí vyloučili na pět minut a do konce zápasu.

Disciplína může rozhodnout. Každá maličkost, každý souboj, každé oslabení nebo přesilovka. Na to je potřeba si dávat pozor.

Někteří liberečtí hráči mají dojem, že při jejich zákrocích třinečtí hokejisté někdy až moc ochotně padají. Co vy na to?

Tohle nemůžu a nebudu komentovat. Od toho jsou na ledě rozhodčí, kteří to vidí a posuzují. Je to jejich práce, aby vše zhodnotili.

Jak náročné bude připravit se na odvety v Liberci?

Dnešek je za námi, dva dny máme trochu na regeneraci. Musíme se zase zodpovědně připravit. V Liberci to bude nula nula, jde se dál. Musíme být psychicky připravení.