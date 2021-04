Jak odpočívá třinecký Hrňa? Navleče speciální kalhoty a regeneruje na gauči

ONLINE: Liberec vs. Třinec podrobná reportáž ze třetího finále od 18:30

„Ty gatě, tedy kalhoty, tady měl Vojtěch Wolski,“ zmínil Hrňa kanadského útočníka polského původu, který v minulé sezoně patřil k třineckým oporám.

Ostatně klub s nim jednal i před touto sezonou, jenže Wojciech Wolski, který má na kontě 480 utkání v NHL, se v 35 letech rozhodl ukončit kariéru.

„Poprvé jsem tyhle gatě viděl právě u Vojty. Používal je i těsně před tím, než jsme šli na rozcvičku a na led před zápasem. Nahazoval si tak nohy,“ uvedl Hrňa. „V kariéře něco dokázal, takže mu to asi fungovalo. Navíc člověk musí pořád hledat a zkoušet rozličné věci a varianty, aby se udržel ve formě. Někomu vyhovuje lymfatická masáž večer den před zápasem, někomu těsně před ním. To si musí zjistit každý sám.“

Erik Hrňa si masírující kalhoty nasazuje večer před utkáním.

„Aby si nohy přes noc odpočinuly. Můžete si tam nastavit různý tlak, různé programy. Já si dávám tlak hodně silný, což mám před zápasem raději,“ usmál se útočník, který lymfodrenáž využívá i jako součást regenerace.

A to i po dlouhé cestě na utkání.

„Když sedíme sedm hodin v autobuse a nalijou se nám nohy, tak tohle je varianta, jak si ulevit. Buď si jít zaběhat, anebo si nasadit kalhoty. Tím dostane nohy zase do provozu,“ řekl Erik Hrňa.

Určitě je lepší lehnout si v lymfatických kalhotách na gauč, než běhat?

„To ne,“ namítl Hrňa. „Ale přece jenom počasí pokaždé není na běhání. Nebo někam dorazíte večer a před večeří už chcete mít klid. Jste v posteli, odpočíváte. To je dobrá varianta.“

Absolvovat cestu autobusem v lymfatických kalhotách bohužel nejde. „Musíte mít pohodlí, ležet. V autobuse nohy tak nenatáhnete. A jak se to nafoukne, člověk by se s tím ani do autobusové uličky nevlezl,“ podotkl Hrňa.

Připomněl však, že dřív hráči cestou na zápasy mohli využít elektrokomplexy, které se nasazovaly na nohy. „Šlo o různé diody, šoky. To taky nohy uvolňovalo. To se v autobuse dá, ale tyhle gatě jsou spíš na doma.“

Wolski využíval lymfatické masáže těsně před zápasem. „Někteří naši kluci teď taky,“ upozornil Hrňa. Dodal, že se inspiroval také u obránce Milana Doudery. „On si je objednával jako první. Od něj jsem si vzal kontakt a teď už to je každodenní součást mé regenerace a fungování. I tak se dávám dohromady.“