Hruška míří do Vítkovic, Kometa za něj získala Stránského a Krenželoka

dnes 11:29

Brněnská Kometa poslala útočníka Jana Hrušku na hostování do konce příští sezony do Vítkovic. V rámci zajímavé rošády putují opačným směrem jiný útočník Šimon Stránský, jehož hostování skončí po odehrání aktuálního extraligového ročníku, a obránce Daniel Krenželok. Ten bude v týmu Komety hostovat až do konce příští sezony.

Čtyřiatřicetiletý Hruška, jenž v brněnských barvách oslavil dvakrát titul extraligového šampiona, odehrál v této sezoně 36 zápasů a připsal si 23 bodů za 10 branek a 13 asistencí. „Pro nás je rozhodující, že je ochoten jít k nám do Vítkovic a bojovat za záchranu, což dokazuje i tím, že chce v našem kádru pokračovat i v následující sezoně,“ uvedl šéf ostravského klubu Aleš Pavlík. „To jednoznačně svědčí i o tom, že věří, že náš boj v závěru této sezony bude úspěšný. Je ochoten makat, bojovat o záchranu vítkovického klubu, v neposlední řadě s ním přicházejí bohaté zkušenosti,“ doplnil Pavlík. Dvaadvacetiletého Stránského, který v minulé sezoně oblékl dvakrát reprezentační dres a v 36 extraligových startech v tomto ročníku zaznamenal 15 bodů (9+6), se rozhodl uvolnit z více důvodů. „Uvědomujeme si, že se zbavujeme talentovaného odchovance, což je vždy velice citlivé. Jenže v současné době je naším jediným cílem záchrana extraligové soutěže a tomu podřizujeme naši veškerou aktivitu. Pro tento boj potřebujeme mít v kádru hráče, kteří jsou ochotní bojovat, makat, dřít, nebát se dostat ránu,“ vysvětlil Pavlík. Šimon Stránský (vlevo) Daniel Krenželok (uprostřed) Z pohledu jeho i trenérů v čele s hlavním koučem Mojmírem Trličíkem Stránský tyto požadavky nesplňuje. „Navíc už od podzimu nechce jednat o nové smlouvě a je veřejným tajemstvím, že má nějaký čas podepsanou smlouvu jinde. Proto jsme se rozhodli jej uvolnit,“ uvedl Pavlík. „Místo něj jsme se rozhodli přivést hráče, který je ze své podstaty dříč a bojovník, je ochotný prát se za Vítkovice, přestože za ním není žádná ostravská minulost. V krizové situaci je potřeba změna přístupu. Hry na krásu bylo dost, teď je potřeba boj o záchranu, musí se dřít, makat, jet na krev,“ zdůraznil Pavlík. Stejně starý Krenželok má v této sezoně bilanci 32 startů, dva góly a pět nahrávek. Hruška bude připraven nastoupit v novém působišti již dnes, kdy Vítkovice nastoupí doma v dohrávce 29. kola proti vedoucímu Liberci. V sestavě už bude také jiná čerstvá posila, slovenský zadák s chorvatskými kořeny Mislav Rosandič. Toho získali Ostravané v pondělí výměnou za Petra Šidlíka z Hradce Králové.