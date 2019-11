Asi potřebujeme prohrávat, říká vítkovický útočník Stránský

Videorozhodčí nejprve prozkoumávali, zda nehrál vysokou holí, poté si pardubičtí trenéři vyžádali přezkum, zda Stránský nebránil ve hře brankáři.



Šimone, zažil jste už něco podobného?

Ne. Dvě videa u jednoho gólu, to jsem ještě nezažil. U prvního (zkoumání) jsem si byl stoprocentně jistý. Ten puk jsem trefil pod břevnem. A nevnímal jsem, že bych projel kolem gólmana. Byl jsem trochu zaskočený, ale doufal jsem, že to uznají i napodruhé.

Nevyhodila vás více než sedmiminutová pauza z tempa?

Byla dlouhá, trochu jsme vystydli, ale myslím, že jsme pokračovali v dobrém hokeji, měli jsme i pár šancí. Škoda, že jsme nějakou neproměnili a šli až na nájezdy.

Znovu jste museli dotahovat.

Ptáte se na to často, máme to tak skoro každý zápas, ale nevím... Asi jsme nějací svázaní, nervózní. Nevím, čím to je. Ale vždycky, když prohráváme, tak to z nás spadne a hrajeme výborně.

Co se dělo v šatně před třetí třetinou?

Řekli jsme si, že jsme to zvládli v pátek a zvládneme to zas. Vypadá to, že potřebujeme prohrávat. Zase jsme do toho vletěli a podařilo se nám to znovu.