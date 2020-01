Brněnský patriot Hruška zkusí něco nového. Vítkovice už si projezdil

Útočník a odchovanec Jan Hruška se v úterý ráno místo tréninku v Brně vydal do Ostravy, kde hned večer nastoupil za Vítkovice proti Liberci. Výměnou za práva na jeho služby dostala Kometa z Vítkovic útočníka Šimona Stránského a obránce Daniela Krenželoka, oba 22leté nedávné mládežnické reprezentanty.

440 zápasů má na kontě Jan Hruška v dresu Komety.

„Dlouhodobě usilujeme o rozšíření defenzivních řad. Také máme přetlak na centrech. Honza v Kometě odvedl obrovský kus práce a za to si zaslouží dík a respekt. S Honzou jsem samozřejmě dnes mluvil a vše mu vysvětlil. Do Vítkovic jde na hostování, nikoliv na přestup, a nikde není dáno, že se nevrátí zpátky do Komety pomáhat nám s výchovou mladých hráčů,“ vysvětlil nečekaný tah na webu Komety její boss Libor Zábranský.

Hruška v modrobílém dresu Komety odehrál v extralize 440 zápasů. Se 110 góly byl nejlepším střelcem a se 131 asistencemi nejlepším nahrávačem klubu v jeho extraligové historii.

Ironií osudu se o svém trejdu dozvěděl v pondělí, v den svých 34. narozenin. „Včera (v pondělí) jsem byl mimo domov, mimo Brno, takže jsem se ještě ráno vracel rychle pro věci, zabalil jsem si a rovnou jsem jel na zápas. Bylo to trochu hektičtější, ale nic, co by se nedalo zvládnout,“ vyprávěl Hruška už v Ostravě po utkání, které jeho nový tým s Libercem prohrál 3:7.

Vítkovice také během dne oznámily, že Hruška za ně bude hrát až do konce příští sezony. Na stejnou dobu hostuje v Brně obránce Krenželok; u útočníka Stránského je situace složitější. Hostovat v Kometě bude do konce této sezony s tím, že podle vedení Vítkovic má od té příští již někde podepsanou smlouvu. Stránský to popřel a pouze připustil, že určitá jednání se vedou.

Přijde elitní centr? Čeká se i na Holíka

V Hruškovi z Komety odchází nejen brněnský patriot, ale také kreativní univerzál, schopný v útoku nastoupit na jakémkoliv postu. Proto bude zajímavé sledovat, zda se Kometa ještě do uzavření přestupů pokusí přivést jiného elitního centra, například Tomáše Zohornu z ruského Chabarovsku. O toho byl v Brně už v minulosti silný zájem, navíc Chabarovsk je momentálně hluboko pod čarou postupu do play off KHL.

Kdo jsou nováčci v Kometě Daniel Krenželok (obránce, 22 let) Bývalý mládežnický reprezentant okusil i zámořskou juniorskou soutěž. Extraligu hraje poslední čtyři sezony, na kontě má 139 zápasů. Letos má 7 bodů (2+5) a -10 v hodnocení plus/minus.

Daniel Krenželok Šimon Stránský Šimon Stránský (útočník, 22 let)

Bratr třineckého útočníka Matěje Stránského rovněž v juniorském věku reprezentoval a hrál WHL. Ve Vítkovicích má za poslední tři sezony na kontě 148 zápasů, jeho maximem v jedné sezoně je 30 bodů z loňska. Letos má bodů 15 (9+6) a -14 v hodnocení plus/minus.



„Myslím si, že teď není nikdo, kdo by k nám měl přijít hrát ze zahraničí. Ale uvidíme, vše skončí 31. ledna o půlnoci,“ řekl však v úterý Zábranský.

Se závěrem základní části extraligy se v Brně čeká především na uzdravení Petra Holíka, který má po úrazu kolene. Dále na místě centra nastupují Tomáš Plekanec, Daniel Rákos, Silvester Kusko a Vojtěch Střondala.

Hruška už do této skupiny nepatří. Místo boje o vytoužený titul ho čeká snaha o záchranu nejvyšší soutěže.

„Je potřeba nad tímto nepřemýšlet. Na jednu stranu, i když to bude znít blbě, pořád je o co hrát. Jestli o titul, nebo o záchranu, každý tým má nějaký cíl. Tady (ve Vítkovicích) je cíl to tady urvat a s tím se budu každý den probouzet, stejně jako ostatní kluci, že tenhle cíl musíme splnit,“ pravil Hruška jednoznačně.

Přestože ho přesun zaskočil a navíc musel při premiéře strpět domácí debakl, svůj smysl pro humor neztratil. „Zkusím něco nového, na to se těším. Zase potkat nové lidi, novou, jak se teď říká, organizaci. Dnes se mi podařilo před utkáním poznat i Vítkovice, protože mě zradila navigace, tak jsem to tu projezdil a nejdu do úplně neznámého,“ přiznal.

Naopak podle očekávání skončil v Brně americký obránce Jack Glover. Od prosince neuspěl ani v Kometě, ani v prvoligové Třebíči a jeho další kroky by měly směřovat do Finska.