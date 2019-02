Dojatý i nervózní Čiliak. Škoda ztráty bodu, litoval gólman Komety

Loňské jaro jako kdyby v Brně snad ani neskončilo. Zase jako minulý rok v dubnu stál Marek Čiliak na brněnském ledě v dresu domácí Komety, začínal hokejový zápas a z tribun se ozývalo táhlé: „Mááárek Čiliak!“

Po 302 dnech od čtvrtého finále minulé sezony chytal Čiliak znovu v Brně za Kometu a vyprodaný stadion byl díky tomu ve varu ještě dřív, než zápas 44. extraligového kola proti Pardubicím vůbec začal.

„Byl jsem dojatý i nervózní,“ přiznal slovenský brankář po návratu domů. „Dopadlo to dobře, chytalo se mi super. Ale ztratili jsme bod a toho je škoda,“ pokrčil rameny.

Stejně jako ve středu v Mladé Boleslavi pustil i v pátek doma jenom jeden gól v základní části. Na rozdíl od středeční prohry pak v prodloužení Kometa vybojovala bod navíc, trefil jí ho její nejlepší střelec Peter Mueller.

„Hned na začátku prodloužení byl dvakrát sám mezi kruhy, to jsme přežili, ale nakonec nám ten gól stejně dal,“ povzdechl si Juraj Mikuš, pardubický obránce, který sezonu začínal v Kometě.

Po středě zase pouze jeden inkasovaný gól

Čiliak neměl tentokrát tolik práce jako v Boleslavi, kde remízu zázračně vychytal. „Dneska to bylo naopak, my jsme tlačili je, bušili jsme do nich. Pro brankáře jsou to těžké zápasy. Musí se soustředit, potom se to před ním jednou odrazí jako při jejich gólu, před bránou je hráč, dorazí to do ní, a zase do nich začneme bušit. Jenomže nedáme góly,“ komentoval průběh utkání.

To, čemu se Kometa pokouší přijít na kloub prakticky od začátku sezony, poznal její (staro)nový gólman hned po pár dnech: „Musíme začít dávat góly, abychom odskočili,“ řekl. Vzhledem k tomu, že se to mužstvu před ním proti Dynamu nepodařilo, protáhl se Čiliakovi i jeho druhý zápas po comebacku do nastaveného času.

Čelil 16 střelám, překonal ho pouze Petr Sýkora. Také však měl Čiliak těsně před koncem normální hrací doby pořádnou kliku, když Patrik Poulíček dorážel do téměř prázdné brněnské branky a trefil její tyč.

„Tyčku jsme sice dali, ale oni taky byli několikrát sami před naším brankářem, tak je ta remíza asi zasloužená,“ dumal Mikuš, který stejně jako pardubický trenér na tiskové konferenci chválil brankáře Ondřeje Kacetla. „Nebýt jeho výkonu v první třetině, mohlo být za dvacet minut rozhodnuto. Jenom díky němu jsme prohrávali pouze 0:1. Tehdy bychom bod brali všema deseti,“ přiznal vysoký zadák Dynama.

Dynamo se napřed prošlo a pak uloupilo bod

Hosté měli první část dne netradiční, do Brna cestovali vlakem. To ještě není tak nezvyklé, ale následně šli z dolního nádraží v Brně k hale pěšky. Cesta je dlouhá 1,5 kilometru a zabere 19 minut. „Procházka byla fajn, svítilo sluníčko, rád jsem se prošel,“ usmíval se Mikuš. Nazpět už Pardubice svůj „uloupený“ bod odvážely klasicky autobusem po silnici. „Už je tma, tak bychom nemuseli trefit,“ dodal Mikuš.

Nejsilnější pasáž hry předvedly Pardubice v polovině druhé třetiny, kdy se zvedly, přidaly na pohybu a přikovaly Kometu před Čiliakem. Ten si ovšem počínal zdatně.

Když pak 11 vteřin před koncem v rozkleku vyrazil střelu Jana Mandáta, bylo rozhodnuto o tom, že i tento zápas skončí po 60 minutách 1:1.

A stejně jako ve středu v Mladé Boleslavi si mohl i včera Čiliak spokojeně říct: Jako bych odtud vlastně nikdy neodešel. „Nového tady asi není nic,“ pravil. „Viděl jsem zase všechny ty známé lidi, které jsem tady vídal. Byl jsem rád, že jsem zpět, nervózní jsem trochu byl, ale spíš zdravě. Nejsem už ve věku, že bych se nějak přemotivoval,“ řekl.