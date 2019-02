Gólman Čiliak po návratu: Chytat v Brně není pro každého

Je to opravdu hlavně domácká pohoda, co špičkoví hokejoví gólmani potřebují, aby mohli vykonávat svoje řemeslo na úrovni, na jakou jsou u nich fanoušci zvyklí?

„Ono je těžké chytat za Kometu nebo celkově za ni hrát,“ říká k tomuto tématu Čiliak, kterému stačilo prvních pár kroků na brněnském ledě, aby se stal znovu opěrným bodem Komety jako v minulých sezonách.

„Tlak je tady v Brně možná jiný než v jiných klubech. Po tom, co jsme v posledních dvou sezonách dokázali, o to větší. Myslím si, že hrát za Kometu není úplně pro každého. Nesedne to každému,“ porovnává slovenský reprezentant.

Sám se s tlakem popasoval suverénně. V prvních dvou duelech po návratu ze Slovanu dostal jen po jednom gólu, na třetí pokus udržel čisté konto. To se mu za další dva zápasy podařilo uhájit znovu.

Tenhle comeback se povedl.

„Sbíráme body, vyhráváme, jsem spokojený,“ říká Čiliak lakonicky.

Brněnský tlak, o kterém se zmínil, jako kdyby se ho netýkal. „Jsem v Kometě odmala, jsem na to zvyklý. Beru to normálně, jde to trochu mimo mě,“ mávne rukou.

Kvůli penězům je tlak větší

Přestože na vysoké nároky v brněnském prostředí je Čiliak zvyklý, jeho letošní pozice je jiná než dřív. Už to není ten neokoukaný bažant jako v říjnu roku 2013, kdy Kometě vytrhl trn z paty a senzačním debutem v extraligovém áčku pomohl nastartovat sérii výher.

Letos už se od flegmatického „Čiliho“ čeká pouze to nejlepší. „Jsem v jiné pozici,“ chápe 28letý rodák ze Zvolena. „Hokejově jsem vyrostl. Vím, co se ode mě čeká, nemůžu si dovolit žádné zaváhání. Moc zápasů už před námi není. Není prostor na chyby,“ rekapituluje.

Pohledem zvenčí se zdálo, že větší břímě si na sebe Čiliak během sezony naložit už nemohl. Kometa jeho návrat chystala dlouho, fanoušci čekali potvrzení tohoto kroku toužebně každým dnem.

V době, kdy se v brněnské brance dařilo Karlu Vejmelkovi, bylo zřejmé, že Čiliak bude muset od startu předvádět výkony rovnající se svým předchozím play off, aby se jednalo o vylepšení brankářského postu Komety.

„Věděl jsem, že i finanční stránka celé věci ten tlak o něco zvýší,“ uvědomoval si Čiliak, že pro brněnský klub nebyl levný. Na veřejnost nakonec uniklo, že do branky Komety se znovu postavil za milion korun měsíčně.

„Tuhle informaci jsem nezaznamenal,“ tvrdí brankář. „Řekl bych to ještě jinak. Kdybych se rozhodoval jen kvůli penězům, tak jsem možná skončil někde jinde. Já se rozhodoval pocitem, srdcem. Proto jsem tady,“ pravil v pondělí po tréninku v Brně.

K licitování o svoje služby, o které mělo zájem víc týmů v extralize, se nakonec postavil bez nervů.

Marek Čiliak při svém návratu do Komety Brno.

„Chtěl jsem jít do Brna za těmito kluky. Jezdil jsem za nimi, byli jsme v kontaktu. S některými z nich si další sezonu možná už nezahraju,“ ohlíží se za obdobím, kdy stál ve Slovanu Bratislava na rozcestí. Z neúspěšného celku, od kterého nikdo nic nečekal, se vydal do brněnské továrny na maximum.

„Mě tlak posunuje kupředu. Ve Slovanu nebyl žádný a to je chyba. Lépe se hraje, když člověk cítí odezvu od vedení a lidí okolo. Od nás (v Kometě) se čekají velké věci, ne jen soutěží proplout. Taky jsem mohl mít 22. února po sezoně, a to jsem nechtěl. Zachytal jsem si KHL, zkusil jsem si to, dostal jsem tu šanci, a jsem zpět. Asi to tak mělo být. Kdybych si měl vybrat znovu, udělal bych to stejně,“ řekl Čiliak.