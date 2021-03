Na Kometu! Třinečtí jdou za obhajobou titulu, kouč Varaďa brankářům věří

„Sice jsme Brno čtyřikrát porazili, ale play off je úplně jiná soutěž,“ podotkl útočník Erik Hrňa. „Musíme se na ně nachystat stejně jako předtím a snažit se hrát náš hokej.“

Kometa má za sebou vypjaté předkolo play off s Vítkovicemi. „S nimi by to možná mělo jiné grády, bylo by to derby, ale Brno je pro nás těžký soupeř s výborným prvním útokem a solidní týmovou hrou,“ uvedl třinecký trenér Václav Varaďa.

Třinec - Kometa Brno Online od 15 hodin

Bude tedy pro Oceláře nejdůležitější ubránit první brněnský útok Mueller, Holík a Zaťovič?

„Víme, kde je síla Komety. Její první útok je na tom velmi dobře hlavně v přesilových hrách a ty se budeme snažit co nejvíce omezit,“ řekl Václav Varaďa. „Vítkovice proti nim v oslabení hrály dobře, obětavě, a takto bychom se chtěli prezentovat i my. Ve hře pět na pět to bude vyrovnané, gólů moc nepadá. Je možné, že speciální formace budou rozhodovat.“ Dodal, že hlavně nesmějí Brňanům dávat laciné příležitosti, aby úspěšně vyrazili za obhajobou titulu.

Varaďa brankářům věří

Třinecký kouč Varaďa neprozradil, koho proti Brnu postaví do branky. Jisté je, že ve víkendových zápasech to nebude Jakub Štěpánek, který má zdravotní problémy.

Tudíž by to měl být Ondřej Kacetl, jemuž bude krýt záda Lukáš Daneček z partnerského Frýdku-Místku.

Oceláři během základní části brankáře vesměs střídali. Štěpánek nastoupil do 30 zápasů, Kacetl do 18 a Josef Kořenář před svým návratem do zámoří do jedenácti.

„Nasadíme brankáře, který bude k dispozici s nejlepší možnou formou,“ prohlásil Varaďa.

To, jak fandové i různí odborníci řeší kvalitu třineckých brankářů, nechává Václava Varaďu v klidu.

„Jen si přeju, aby kluky trefovaly puky a pomohli nám,“ pousmál se. „Ale druhé místo po základní části a sto šest bodů je také vizitka brankářů. Ti to občas v našem týmu a s naším stylem hokeje nemají moc lehké. Nejde na ně moc střel, a přitom se musejí držet v koncentraci. Cítím, že i oni od sebe očekávají maximum.“