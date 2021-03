Musíme mít playoffový mód, burcuje třinecký útočník Hrňa

Erik Hrňa, který pamatuje oba třinecké tituly z let 2011 a 2019, řeší, zda do čtvrtfinále extraligy proti Brnu nenaskočí v nových bruslích. „Většinou je měním, jakmile vyměknou,“ řekl novinářům, za nimiž přišel v novém obutí. „Konečně mi dorazily, ale ještě se rozhodnu, jestli v nich půjdu. Přece jen to je změna.“