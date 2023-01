Kometě má cestu z krize ukázat slovenský reprezentační útočník Pospíšil

Šestadvacetiletý Pospíšil působil od roku 2019 ve Finsku, závěr minulé sezony strávil v Davosu. Před aktuálním ročníkem se ale vrátil na sever Evropy a oblékal dres SaiPy Lappeenranta.

„Chtěl jsem vyměnit tým a vyskytla se tato možnost. Jsem rád, že jsem v Brně, a budu se snažit pomoct týmu, aby se vrátil na vítěznou vlnu,“ uvedl Pospíšil na klubovém webu.

Za SaiPu odehrál odchovanec Zvolena 24 zápasů, vstřelil šest branek a přidal pět asistencí. „Už kolem vánočních svátků jsem věděl, že se budu přesouvat. Koncem roku jsem se vrátil domů na Slovensko a tam oslavil příchod nového roku,“ řekl Pospíšil, jenž s Kometou v pondělí poprvé trénoval.

Pospíšil je čtvrtým slovenským hráčem v kádru Brna. Stejně jako brankář Marek Čiliak a obránce Marek Ďaloga je ze Zvolena, v týmu působí i Andrej Kollár.

„Určitě je to výhoda. Přišel jsem do nového mužstva, ale já nikdy neměl problém zapadnout do týmu, kamarádi budeme hned od začátku. Důležité je se rychle poznat, pracovat jako tým a ukázat se co nejlépe na ledě,“ řekl Pospíšil.