Dal dva góly, vyhrál bitku. Ukázali jsme vítězné srdce, hlásil Pospíšil

Vedle dvou gólů si připsal také sedm trestných minut, všechny za zapojení se do potyčky po předchozím faulu na sebe. Ve statistikách měl i pět přesných střel.

„Chtěl jsem se do toho hlavně co nejrychleji dostat,“ pověděl Pospíšil, kterého na přelomu roku SaiPa ve finské soutěži raději nestavěla, aby se nezranil a nezamrzl jeho přestup jinam.

„Vedení mi oznámilo, že se už bude chystat na příští sezonu. To není nic pro mě, já jsem vítězný typ,“ prohlásil.

Jaká pro vás byla brněnská premiéra?

Delší dobu jsem nehrál, v Brně jsem měl jeden trénink. Chci hrát svoji hru, dodržet pokyny trenéra a ukázat, proč jsem tu, tedy pomoct týmu. Jsem rád, že jsem to nějakým způsobem ukázal, a hlavně každý z týmu dal do zápasu srdce. Až se dám dohromady, tak věřím, že pomůžu víc.

Proč jste měl ve Finsku herní pauzu?

Přes Vánoce už se řešil můj přestup jinam, tak SaiPa nechtěla riskovat zranění, kvůli kterému by mě nedokázala nikam poslat. Nehrál jsem tři zápasy, ani jsem tím pádem netrénoval s týmem. Bylo to hektické, snažil jsem se udržet v kondici.

Opustil jste Finsko, protože SaiPa bude sezonu už jen dohrávat?

Jasně. Jsem vítězný typ, nesnáším prohrávat. Tým ve Finsku jsme měli dobrý, možná chyběla zkušenost. Jakmile mi řekli, že chtějí jít cestou přípravy na další sezonu, tak jsem dostal možnost vybrat si a vybral jsem si Brno.

Které tedy taky prohrávalo jeden zápas za druhým. Za tři body nevyhrálo čtrnáct zápasů v řadě.

To je jedna věc. Druhá je, že znám hráče, kteří v Kometě jsou, a vím, co dovedou. Věřím, že se to otočí.

Byl jste na zápas tak nabuzený, že jste se šel dvakrát mstít, co jste byl faulován?

Tu první situaci nechápu. Byl jsem se ptát, proč tam ten protihráč začal tak ležet, nevím, co se stalo. (Pospíšil svého soupeře v ponechané výhodě pro Kometu srazil holí u mantinelu) V druhém případě jsem se spíš zastal spoluhráče. Viděl jsem, že litvínovský hráč jezdí za Zbořou (Adam Zbořil) a já jsem ten typ, který se spoluhráče zastane. To je myslím ta potřebná týmovost.

Bitku se Zbořilovým protivníkem Gutem jste vyhrál. Věříte, že jste si získal fanoušky?

Sezona není o jednom zápase. Budu se na další zápasy připravovat stejně.

Dostal jste už někdy takovou přihrávku na gól jako při litvínovské power play od spoluhráče Tomáše Kundrátka. Puk se od něho k vám odrazil díky tomu, že skočil do střely a nechal se trefit.

To byla ukázka, že máme srdce a vůli vyhrávat. Tomáš by měl být ty zásluhy, které mám já, a měl by sedět tady na mém místě. On byl ten, kdo nám zápas vyhrál. Kdyby neskočil do střely, bylo by to 2:2. Jasně, v brance byl ještě Čilo (Marek Čiliak), hodně nás podržel. Každému pochybovači jsme ukázali, že chceme vyhrávat.

Ať se k otázce ještě vrátím, tak Kundrátek vám na gól ani nepřihrával, hlavně se nechal nastřelit.

Jestli si můžu vzpomenout, a to mám za sebou play off ve finské lize a olympiádu, tak tam jsme to museli dělat taky, abychom vyhrávali. Jsou to ty nejdůležitější věci ve hře.

Pustil jste si v noci před zápasem parádní zápas slovenské dvacítky na mistrovství světa proti Kanadě?

Nevěděl jsem stoprocentně, jestli budu v úterý hrát, zprávu jsem dostal až pozdě večer. Kdyby přišla ve znění, že nehraji, taky bych se na zápas podíval. Takhle jsem se raději vyspal, abych se připravil na zápas, a viděl jsem sestřih. Na kluky jsem hrdý, jak to proti tak silnému soupeři odehráli a jaké hokejové srdce ukázali.