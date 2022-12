Raška se po šesti letech vrátil do Komety, zatím na měsíční zkoušku

„Chtěl jsem se vrátit do extraligy. Domluvili jsme se s panem Zábranským zatím na měsíční zkoušce a pak uvidíme, jak to bude dál. Mám velkou motivaci si v Kometě vybojovat místo a předvádět co nejlepší výkony,“ uvedl Raška.

Kopřivnický rodák debutoval v brněnském dresu v extralize v ročníku 2013/14, v němž získal s týmem stříbrnou medaili. V prosinci 2016 odešel do Chomutova, nejvyšší soutěž pak hrál i za Karlovy Vary, České Budějovice a Mladou Boleslav. V extralize dosud odehrál včetně play off 208 zápasů s bilancí 26 gólů a 31 asistencí.