S bráchou nerad prohrávám, usmíval se v Brně hradecký Martinec

„Hrozně nerad s bráchou prohrávám,“ usmíval se pak na tiskové konferenci. „Nejvíc zvláštní zápas to byl pro naše rodiče. Pro nás šlo hlavně o utkání Komety a Mountfieldu. Oba jsme se soustředili na to, abychom si odnesli jakýkoliv bod. Kabině patří velká pochvala za úsilí, rád do ní ještě pošlu odměnu,“ vyprávěl Tomáš Martinec.

Z posledních šesti vzájemných duelů za minulou a letošní sezonu má o dva roky starší Patrik, kouč Komety, tříbodovou výhru pouze jednu, z loňska z Českých Budějovic. Ve středu byl blízko druhé, jenže se jí nedočkal.

„Pro kluky to určitě bylo prestižní. Chtěli jsme vyhrát, hrozně nám pomohli diváci, bohužel jsme to nedotáhli do konce. Otázka na ‚Máťu‘ je, jak zápas prožíval, ale určitě si to oba kluci museli užít,“ pronesl Jiří Horáček, asistent trenéra Komety, který po zápase mezi novináři Patrika Martince – přezdívaného Máťa – zastupoval.

Brněnský trenér Patrik Martinec debatuje s rozhodčím.

Svůj rodinný duel zvládli bratři Martincové tak, jak jsou zvyklí, tedy s noblesou při koučování. Viditelně je rozohnily hlavně debaty se sudími po šarvátkách na ledě, jinak byli nad věcí. Před utkáním se mezi střídačkami nepotkali vůbec, po něm si mezi nimi podali ruce a rychle se rozloučili.

Ani během svátků se spolu neviděli. „Volno bylo krátké, nebyl čas,“ odtušil Tomáš Martinec. Přiznal však, že s bratrem mluvil předtím, než Patrik Kometu převzal. „Bavili jsme se o nabídce, bylo to narychlo. Zvažoval ji. Nevím, jestli její styl dokáže změnit, Kometa hraje za poslední roky pořád stejně,“ podotkl ještě před utkáním.