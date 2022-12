Slavnostní večer podtrhly Vary vítězným derby. Výhra pro Skuhravého, míní Černoch

Před utkáním s Litvínovem jste měli na kontě čtyři porážky, navíc poslední dvě bez vstřelené branky. Byla na vás pověstná deka?

Když dva zápasy nedáte gól, tak je to těžké. Není to tak, že bychom si nevěřili, ale v hlavách to člověk prostě má. Jsem rád, že se nám podařilo brzy vstřelit branku. Přesně takový gól jsme potřebovali. Trocha štěstíčka a bylo to. Poté už jsme zápas kontrolovali.

Start utkání opozdil ceremoniál. Jaké to je pro hráče?

První střídání bylo těžké. Snažili jsme se rychle střídat, abychom se nezavařili. Když člověk půl hodiny sedí ve výstroji a nehýbe se, tak je to nepříjemné. Pro oba týmy to bylo stejné. My jsme se snažili dodržovat krátká střídání.

Karlovy Vary vyřadily dres s číslem 34 Václava Skuhravého.

Když jste sledoval ceremoniál, kde se uváděl pod strop arény dres Václava Skuhravého, co jste si říkal?

Každý hráč by chtěl dosáhnout toho, aby mu někde vyvěsili dres. Je to hezké. Určitě jsme chtěli tento zápas vyhrát pro Václava Skuhravého i pro pana Holoubka, ale také hlavně kvůli sobě a kvůli fanouškům. Měl jsme čtyři prohry v řadě a potřebovali jsme na konci roku zvítězit.

Jako současný kapitán Energie pomýšlíte na něco takového?

Je to sen asi každého hráče. V dnešní době už je těžké odehrát celou kariéru v jednom klubu. Ale ano, samozřejmě by se mi to jednou líbilo.

Na stadion si našlo cestu takřka pět tisíc fanoušků. Bylo to znát?

Je to paráda. Velký rozdíl oproti zápasům, které jsme hráli před tím. Atmosféra byla skvělá a nám to hodně pomohlo. Polovina vítězství jde za lidmi, kteří tu dneska byli.

Po měsíci se vám podařilo proměnit přesilovku. Pomohlo i to?

Sám nevím, nebyl to zrovna klasický přesilovkový gól. Navíc při pět na tři. Já jsem hlavně rád, že jsem dal gól, to zaprvé. Zadruhé, že padl v přesilovce. Třeba se nám trochu rozvážou ruce do dalších zápasů, protože tam už je to těžké i psychicky. Přesilové hry nám nejdou a góly jsme z nich nedávali. Paradoxně si myslím, že kolikrát jsme se dostávali přesilovkami psychicky níž. Těší mě, že jsme to konečně prolomili.

K vaší brance. Byl to záměr nebo spíše štěstí?

Spíše štěstí. Chtěl jsem nahrávat, ale hodil jsem to do brány. To k tomu patří.