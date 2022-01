Jen si to užij. Měl jsem mravenčení v břiše, přiznal Raška po debutu v NHL

„Sestavu jsme se dozvěděli až ráno,“ popisoval nadšeně rodák z Kopřivnice. „Bylo to ne šok, ale příjemné překvapení.“

Dvacetiletý útočník byl neklidný a okamžitě se chystal na večerní duel: „Hned ráno jsem trénoval, jak jsem byl nervózní... Trenér na mě začal řvát wake up (vzbuď se) a kluci se smáli,“ uvedl rozveselený Raška.

Před startem ho uklidňoval krajan Tomáš Hertl: „Říkal, ať jsem v pohodě, protože viděl, že jsem byl trochu vystresovaný.“

„A teď si to jen užij,“ měl pak říct výrazně zkušenější Hertl svému spoluhráči na rozbruslení. „Tam už to ze mě spadlo,“ dodával Raška, který nastoupil do středu čtvrté útočné formace.

V utkání pak odehrál celkem šest a půl minuty, zaznamenal jeden plusový bod a tři hity. Zároveň byl u triumfu San Jose, které si, navzdory dvěma asistencím obránce Detroitu Filipa Hronka a ztrátě 1:2, poradilo s Red Wings v nastaveném čase. Sharks si došli pro třetí výhru v řadě.

Adam Raška (vpravo) ze San Jose bráněný Michaelem Rasmussenem z Detroitu.

„Měl jsem trošku mravenčení v břiše a strašně se mi potily nohy,“ nezapíral bývalý hráč extraligového Třince, který však rychle přišel k zásadnímu a utěšujícímu uvědomění: „Po prvním střídání jsem měl jeden hit, vyvezli jsme puk a já zjistil, že je to vlastně úplně normální zápas.“