Frustrace kolem Komety roste. „Zápas o dresy“ nevyšel, nastal další kolaps

Měla to být výstraha směrem k hokejistům, kteří Kometě od začátku listopadu přinesli jedinou výhru za tři body a některými až ostudnými výkony se propadli tabulkou do její spodní poloviny. Brněnští borci pod tímto „apelem“ sahali po výhře nad Mountfieldem, přišli však o ni 24 vteřin při soupeřově power play a nakonec brali jen jeden bod, protože v prodloužení přišla jejich prohra 2:3.

„Fanoušci jsou nespokojení, mají na to naprosté právo. Nikdo z nás tam dole taky není spokojený. Dnes tam visely naše dresy, ale já jsem neviděl na ledě nikoho, kdo by neodvedl maximum. Bohužel jsme opět inkasovali těsně před koncem, to je skoro až k nevíře,“ řekl k rámci zápasu a jeho vyústění útočník poražených Jakub Flek.

Dva dny od návratu Komety z Třince s výpraskem 2:7 se v Brně spekulovalo o tom, jaká forma fanouškovského protestu přijde. Dresy údajně posbíral zástupce kotle v Třinci hned po duelu přímo v šatně, což je verze, která oběhla internet.

„To nebudu komentovat. Zeptejte se (majitele Komety) pana Zábranského nebo někoho z pověřených lidí. Já jsem hráč a jsem od toho, abych hrál hokej,“ odmítl zvěsti o tom, že se po venkovním utkání dostal člověk zvenčí mezi hráče, potvrdit či vyvrátit Flek.

„No comment,“ vysoukal ze sebe i asistent trenéra Jiří Horáček na tiskové konferenci.

Brněnský kotel svoji středeční „akci“ pojal následovně: dresy vyvěsil, ale od první minuty fandil a hnal domácí hráče za úspěchem. Pískot na domácí tým se na rozdíl od minulých utkání neozýval. Po prohře pak přišlo hrobové ticho.

Nebylo to poprvé, co se fanoušci Komety rozhodli nespokojenost s výsledky a hrou mužstva řešit zpříma. V minulé sezoně vnikli na střídačku týmu hned po zápase ve Zlíně a tam požadovali vysvětlení slabých výkonů.

V posledních týdnech jejich zloba opět roste. Velmi vlažně pojali tradiční děkovačku po předvánoční utrápené výhře v prodloužení nad Kladnem a místo obvyklého aplausu na konci ji uzavřeli pískotem. V Třinci, když před ně hráči po utkání přijeli, aby poděkovali za cestu a podporu během vánočních svátků, se k ledu obrátili zády.

Podle informací MF DNES to brněnské hokejisty příliš nepotěšilo, není to však nic, co by ze svých kariér neznali. Vidět ve své šatně nazlobeného fanouška, který by měl požadovat odevzdání dresů, je však úplná novinka.

„Nikde jsem to nezažil,“ řekl k vyvěšení dresů Flek. Při hře ho to prý neovlivnilo. „My jsme od toho, abychom vyhrávali zápasy. To, jestli tam visí můj dres, mě nemusí zajímat. Nejsem od toho, abych koukal do hlediště. Fanoušci nás (s Hradcem) podporovali od první minuty, za to jim patří dík, škoda závěru,“ konstatoval.

Přiznal, že byť se do hry Komety vrátily některé pozitivní prvky, například bojovnost, těšit to mužstvo moc nemůže.

Fanoušci Komety Brno slaví gól.

„Je to furt to samé dokola. Musíme se z toho vyhrabat sami. Že jsme hráli a že jsme bojovali, za to se můžeme plácat po zádech, ale dokud tyhle zápasy vyhrávat nebudeme, tak to lepší nebude,“ řekl bez nálady.

Co bude s dresy na venkovní zápasy, vyvěšenými ve středu pod kotlem, dál? Už v pátek je Kometa bude potřebovat, hraje v Plzni. Jeden se šikne i nové posile, navrátilci Adamu Raškovi z Sheffieldu.

„Já věřím, že jsme si výkonem ty dresy zpět zasloužili,“ uvedl Flek. „Neviděl jsem nikoho, kdo by nebojoval za tým, měli jsme ale brát tři body, bereme jen jeden.“