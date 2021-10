Naštvaný kouč Komety: Jsem v šoku, chvílemi jsme vypadali jako z Bohnic

V divokém střetnutí hosté skóre přetočili z 3:5, pomohly jim ve 3. třetině góly Krištofa a kapitána Zaťoviče slepené do 21 vteřin. V prodloužení rozhodl Horký, horké pak bylo i Kalousovo pozápasové hodnocení.

„Jsme rádi za vítězství vzhledem k vývoji, jaký to utkání mělo,“ začal. „Nám s kolegy to připadalo, že chvílemi tam přijelo 20 lidí z Bohnic a přišli si zahrát hokej. V těch momentech jsme se úplně zbláznili a dělali jsme nesmyslné věci, z toho jsem byl v šoku.“

Brněnský trenér hovořil o nesmyslných výpadcích ve hře. Už 1. třetina byla ztřeštěná, skončila 3:3.



„Dělali jsme chyby, které bychom dělat neměli. Pracujeme na tom s borci na tréninku, upozorňujeme na to, pořád to opakujeme. A stejně je děláme,“ vadí mu. „Už si to opravdu musíme s hráči velmi důrazně říct a probrat to. A pokud nebudou schopní to plnit, nebudou moct hrát, to je jednoduchá matematika.“

Kladnu se do sestavy vrátil majitel Jaromír Jágr, legenda si hned připsala asistenci. „Určitě nám jeho návrat pomohl. On je persona, všichni ho cítíme, je pro nás velká podpora,“ tvrdil domácí útočník David Dvořáček.



I Kalous, jehož Kometa je až devátá, hvězdného veterána chválil: „Myslím, že Jarda Jágr a potažmo celá pětka hrála velmi dobře. Vytvářeli si šance, párkrát nás zmáčkli.“

Nakonec Rytíři získali aspoň bod, ovšem sérii porážek natáhli už na pět zápasů. „Na pět gólů musíme vyhrát, jenže ve 3. třetině to od nás bylo úplné selhání,“ smutnil Dvořáček.

Veselo nebylo ani u soupeře. „Podařilo se nám zápas obrátit a vyhrát, to je jediné pozitivum,“ pravil nakvašený Kalous. Negativa budou znít brněnskou kabinou v pátek.