Restart Komety, ale jen nakrátko. Měsíc a půl ztraceného života, říká Zbořil

Ne že by snad Kometa nechtěla hrát, s funkcionáři si naopak ještě ve čtvrtek ráno malovala hodně nabitý program pěti utkání v pouhých jedenácti dnech, čímž by odmazala zápasovou ztrátu. Nová opatření proti šíření koronaviru platící od pondělí jí však hrát znemožní.

7 zápasů Komety bylo zatím v letošní extralize odloženo.

„Po karanténě jsme dotahovali kondici, hodně jsme trénovali, abychom manko dohnali, a teď to má být od pondělí zase všechno jinak. Není to moc pozitivní,“ kroutí hlavou obránce Jakub Zbořil, který v Brně hostuje z týmu NHL Boston Bruins.

Ten si do jisté míry vynucený návrat domů představoval jinak. „Myslel jsem, že přiletím, týden s týmem potrénuji a pak se připojím do zápasů. Nakonec to tak nedopadlo, přišla karanténa a teď dva zápasy a pak už nic,“ komentuje náhlé změny.

Přesto se soustředí alespoň na dva nadcházející zápasy, první dnes od 18 hodin proti rozehrané Plzni s extraligovými hvězdami Mertlem a Gulašem. „Je to pořád hokej a soutěžní zápas, už se na něj těším. Nebudu se schovávat a říkat, jak jsou výborní a jak si na ně budu dávat pozor. Hrál jsem proti mnoha kvalitním útočníkům v NHL a v AHL. Budu tedy hrát svůj hokej a uvidí se,“ líčí 23letý bek.

Zápas po pětatřiceti dnech

Páteční i nedělní utkání za zavřenými dveřmi bude provázet hodně netradiční atmosféra. „Je to strašný pocit, obzvlášť tady v Brně. Někde, kde chodí pár tisíc diváků, to možná tolik neprožívají, ale já už tu působím šestou sezonu před vyprodaným zimákem. Hlediště je tu bouřlivé, máme silné chorály. Jenom nastupujete na led a cítíte tu energii. Doma prostě máme na ledě sedmého hráče,“ popisuje asistent brněnského trenéra Kamil Pokorný.

Rozháraná extraliga V extralize se zatím podařilo odehrát pouze 25 utkání, což je přibližně polovina z plánovaného počtu. Na programu mělo během tohoto víkendu být už 8. a 9. kolo soutěže. Nejlépe se zatím plán dařilo plnit pražské Spartě, která zvládla odehrát šest duelů. Po pěti zápasech mají za sebou Hradec Králové, Plzeň a Liberec. Kometa je jediným týmem, který ještě v tomto ročníku nenastoupil vůbec. V čele neúplné tabulky je Hradec před Plzní a Libercem.

Zda se absence fanoušků podepíše na výkonu jeho svěřenců, zatím nedokáže odhadnout. „Nikdo jsme to nikdy nezažili. V přípravě byl alespoň někdo na tribunách, i v juniorce a dorostu hráli kluci vždy alespoň před svými rodiči. Poprvé v kariéře budeme hrát před úplně prázdným hledištěm, a tak nevím, jak to bude vypadat,“ dumá nad psychickým rozpoložením.

Plzeň bude pro Kometu na začátek zajímavou prověrkou. Indiáni mají za sebou už pět utkání, dvanáct bodů jim zatím v hodně divoké tabulce s mnoha odloženými zápasy určuje druhou pozici.

„Každoročně jsou hodně vysoko, a i když provedli nějaké změny v kádru, tak v odehraných utkáních ukázali, že v útočné fázi jsou hodně silné mužstvo. Mají stěžejní hráče, Mertla a Gulaše. Je tedy potřeba hrát velmi dobře v obraně a pořádně bruslit,“ nabádá Pokorný.

Největší výzvou však podle něj bude rychle chytit tempo. „Už pětatřicet dní jsme nehráli žádné utkání a jdeme do ligy proti soupeři, který je v zápasovém rytmu. S tím se však musíme vypořádat a věřím, že natěšenost a chuť do zápasu - protože tréninků po karanténě bylo už poměrně hodně – se promítne i na ledě,“ oznamuje Pokorný.

Na pauzu nebude vzpomínat dobře ani Zbořil. „Dá se říct, že je to měsíc a půl ztraceného života. Jste doma, nemůžete vyjít ven, nemůžete trénovat v posilovně. Člověk pak sedí, dívá se na televizi a život pak opravdu není ideální,“ líčí.

Na otázku, zda je Kometa po dvou náhlých výpadcích - z nichž ten první přišel kvůli obavám z covidu už v přípravě a druhý po potvrzení nákazy těsně před plánovaným startem sezony - dostatečně fyzicky připravena, odpoví právě až první utkání.

Dva tréninky k normálu

Podle Zbořila se však samotný koronavirus na hráčích příliš nepodepíše. „Cítil jsem se hodně unavený, měl jsem horečky a bolela mě hlava. Když jsem se pak však vrátil na led, byl jsem sice bez energie, ale fyzicky to bylo pořád docela dobré,“ popisuje bek. „Potřeboval jsem jeden nebo dva tréninky a byl jsem zase v normálu,“ upřesňuje Zbořil.

Podobnou zkušenost má za sebou většina modrobílého týmu, a tak se u Komety předpokládá, že jí covid v příštích týdnech nezpůsobí další větší ztráty. „Nikdo to ale neví jistě a já si nedovolím odhadovat, co všechno covid dokáže. Kdyby byl celý mančaft imunní, tak je to promoření samozřejmě dobře a víme, že budeme kompletní,“ uvažuje Pokorný.

Nákaza a následná rekonvalescence si v týmu vyžádaly některé zásahy do sestavy. „Změny tam samozřejmě jsou. Když vám hráč v karanténě zůstává déle, tak jej samozřejmě musíte nahradit,“ vysvětluje trenér.

Náhradní varianty se podle jeho slov dotkly i formací pro přesilové hry a oslabení. „Vše je ale o tom, aby mužstvo hrálo jako tým. Je jedno, kde kdo nastupuje, každý musí být připravený nahradit někoho jiného. Je to týmová práce a hra,“ zdůrazňuje Pokorný.