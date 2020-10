Zkusíme na ně vlétnout, plánuje před Kometou plzeňský obránce Budík

I proto by se Škoda chtěla před nucenou pauzou „loučit“ v dobrém rozpoložení. „Máme v zádech nějakou šňůru, daří se nám vyhrávat a bodovat. Ale zápas v Brně nesmíme podcenit,“ varoval plzeňský obránce Vojtěch Budík.

Zatímco Kometa má před sebou teprve první extraligový zápas vlivem koronavirového onemocnění a následné karantény, Plzeň z pěti odehraných duelů čtyřikrát vyhrála a pokaždé bodovala.

Může to být vaše malá výhoda?

Je těžké říct, jak na tom Kometa bude. Možná budou čerstvější než my, protože kvůli karanténě dlouho nehráli a mohli odpočívat. Budou natěšení. Ale my jsme zase v tempu. Odehráli jsme už nějaké zápasy, dobře trénovali. Uvidíme, jak bude utkání vypadat.

Co od něj očekáváte vy?

Nesmíme nic podcenit. Kometa má zkušený tým, mají velmi dobré bruslaře. Musíme se dobře připravit a zkusíme na ně vlétnout.

Jak se vám vůbec hraje na brněnském ledě?

Těžko, to musím přiznat. Ale tentokrát to bude bez diváků, takže to možná bude o malinko lehčí. Lidé je tam pokaždé hodně ženou dopředu. Takže když teď bude v Brně prázdná hala, možná bude celý zápas vypadat jinak.

Poprvé budete hrát před úplně prázdnými ochozy. Může to hodně ovlivnit výkony obou týmů?

Já osobně jsem ještě nikdy žádný zápas úplně bez fanoušků neodehrál. Zvláštní, nikdo z tribun nepožene ani jeden tým dopředu... Všechno na ledě bude slyšet, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Nemám s tím zkušenost.

Minulou neděli ve Vítkovicích jste protrhli jednu dlouhou černou sérii. Počítáno i s minulou sezonou jste do té doby venku nevyhráli deset zápasů v řadě, naposledy 10. ledna v Kladně. Vnímali jste to?

Takhle už vůbec ne. Loňskou sezonu jsme hodili za hlavu, nyní koukáme jen dopředu na nové zápasy a soustředíme se výhradně už jen na tento ročník. Ale samozřejmě jsme rádi, že jsme dokázali venku konečně vyhrát, i když to ve Vítkovicích bylo až v prodloužení.

Co je podle vás potřeba ještě na plzeňské hře zlepšit?

Občas hrajeme trochu složitější hokej. Měli bychom hru zjednodušit, neztrácet puky a vyvarovat se výkyvům, které někdy máme. Jednu třetinu hrajeme výborně, pak je ta další horší, potom třeba zase hrajeme dobře. Tohle musíme zlepšit.

Jenže po Brně si na další zápas budete muset počkat minimálně dva týdny, možná i déle. Jak složité je se s tím srovnat?

Už teď, kdy se zápasy různě přehazovaly a odkládaly, jsme se vždycky připravovali až podle aktuální situace. Když se zápas zrušil, tak se bohužel nedalo nic dělat. Třeba o odložení zápasu se Zlínem jsme se dozvěděli jen den a půl předem. A tak jsme se další den museli narychlo připravovat na Vítkovice. Je to složitější, ale každý tým to má podobně. Uvidíme, co bude dál.