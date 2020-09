Zbořil, posila Komety: Pražáky do Brna nezvu, dělají si z něj jen srandu

Libor Hájek, hrající za New York Rangers, ještě s klubem řeší zaplacení pojistky, i s ním se už však v Brně počítá. Kometa tak týden před startem extraligy vytahuje trumf v podobě obranné dvojice, již ke kariéře v zámoří sama vychovala.

„Viděl jsem ostatní kluky mé generace, jako Jakuba Lauka nebo Davida Kašeho, jak začínají hrát v Karlových Varech. Hned jsem se ptal agenta, jestli bych se mohl vydat stejnou cestou a jít do Komety. Sám jsem tady chtěl hrát,“ popisuje Zbořil.

Brněnský klub využívá turbulentní doby v NHL, jejíž další ročník nezačne dříve než v prosinci. Hráči z AHL nebo klubů, které nezasáhly do vyřazovacích bojů, tak nehrají soutěžní utkání několik měsíců a hledají možnosti, jak se rozehrát v Evropě.

„I Boston měl zájem, abych hlavně hrál. Ptal jsem se jich na to a říkali, že to pro mě bude dobré, protože tady trénuji už dlouho. Určitě by pro mě nebylo ideální, abych další čtyři měsíce do začátku ligy jen trénoval,“ líčí třiadvacetiletý obránce.

Čekání na šanci v Bostonu pokračuje

Letos mu vypršela nováčkovská smlouva s Bostonem, a tak netrpělivě vyhlíží novou. „Je nás momentálně dvanáct, kteří mají šanci na místo v prvním týmu Bostonu, takže je nesmírně těžké se prosadit. Zdeno Chára chce ještě odehrát jednu sezonu, je tam Torey Krug, který bude podepisovat novou smlouvu, hodně vysokou,“ sleduje dění v defenzivě klubu.

Místo se mu však může rýsovat, generální manažer týmu Don Sweeney avizuje velké změny. „Než jsem odletěl, bylo mi řečeno i osobně, že budou změny, a pro mě by to měla být největší šance, jak se dostat do A týmu. Takže se jí mám chopit,“ říká Zbořil, jemuž tak může extraligová zkušenost pomoci k vysněnému kontraktu.

Končící sezonu odehrál kompletně na farmě v AHL. Poslední utkání v dresu Providence absolvoval v půli března a bodově povedený rok zakončil gólem do sítě Hájkova Hartfordu. V 58 startech si připsal 19 bodů za tři góly a 16 asistencí. Ve statistikách NHL mu však zůstaly zatím pouhé dva zápasy z předcházející sezony.

Na farmě s ním působí kromě Lauka i český brankář Daniel Vladař a Slováci Peter Cehlárik a Róbert Lantoši. Ostatní členy takzvané „Czech Mafia“ však Zbořil do Brna neláká. „Většina z nich žije v Praze a víte, jak je to s Pražáky. Jen si z Brna dělají srandu,“ nepřemlouvá kolegy Zbořil.

S Hájkem proti bratrovi

S kým se naopak v dresu Komety potká, je Libor Hájek. Ten však svůj návrat do Brna zatím komentovat nesmí. „Mám ještě od Rangers zákaz o tom mluvit, ještě není vše dojednané,“ omlouvá se.

Brněnský klub tak získává dvě zvučná jména do již široké obrany. Jestli budou hrát v jedné dvojici, to mladíci ještě netuší. „S Liborem jsme oba leváci, ale není pro nás problém hrát i napravo. Líbilo by se mi udělat NHL dvojici. S kým mě ale trenér postaví, tak s ním budu hrát,“ podotýká Zbořil.

Libor Hájek v dresu New York Rangers

Na extraligová klání se už těší, v české nejvyšší soutěži se zatím totiž neobjevil. „Není to tak pomalé, jak to vypadá. Hra se dokáže na moment zrychlit i zpomalit a v lize se hodně mění tempo. Je to velmi technická soutěž,“ říká. Díky bratrovi Adamovi, hrajícímu za Mladou Boleslav, má soutěž pečlivě nastudovanou. „Hned 27. září jdeme proti Boleslavi, moc se těším, že si zahraju proti bráchovi,“ vyhlíží čtvrté kolo.

Zatím není jasné, zda budou obránci jedinými posilami ze zámoří. Trenér a majitel Libor Zábranský je ve spojení i s Martinem Nečasem, centrem Carolina Hurricanes. Tým z východního pobřeží však hrál play off a hráče zatím do Evropy neuvolňuje. „Byli bychom za něj samozřejmě rádi, ale dohoda mezi ním a Carolinou je jasná,“ uvědomuje si kouč.