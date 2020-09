Kometa ukončila karanténu a začne s tréninkem. Termín prvního zápasu ještě neví

Kometa dosud nesehrála ani jeden extraligový zápas. Den před začátkem soutěže klub oznámil, že šest hráčů a jeden člen realizačního týmu nahlásili vysoké teploty, a z toho důvodu celý tým absolvoval testy na koronavirus. Ty nakonec odhalily 22 pozitivních výsledků a klub musel do karantény.

Ta nyní skončila a tým se sejde odpoledne na prvním společném tréninku v DRFG areně. Kdy bude hrát extraligový zápas, to zatím není jasné. Z pohledu Komety by to mohlo být v pátek 2. října, ale na tento den naplánovaný zápas byl odložen kvůli nemoci v týmu Západočechů. Teoreticky se Brňané mohou spojit s některým ze „zdravých“ mužstev a dohodnout se na dohrávce či předehrávce.