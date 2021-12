Kometa vyletěla tabulkou. Navrátilec Zbořil ukázal sólo v McDavidově střihu

„Hezčí gól jsem v extralize asi nedal,“ komentoval šestadvacetiletý Zbořil svůj kousek ve stylu hokejové superhvězdy Connora McDavida pro Hokej.cz.

Odchovanec Brna při svém debutu za A-tým Komety převzal puk hluboko ve vlastním obranném pásmu, ještě na kruhu pro vhazování. Ve střední třetině využil nabrané rychlosti a projel mezi dvěma bránícími hráči Liberce. V poslední části hřiště obešel beka Rosandiče a na závěr poslal puk mezi Kváčovy betony.

„Kluci tam odvedli dobrou práci, díky tomu se mi to otevřelo,“ chválil své spoluhráče.

Ze Zbořila se v tomto extraligovém ročníku stal spíše poutník. Po povedené minulé sezoně v Mladé Boleslavi, kdy si zahrál i v reprezentaci, se mu letos nedaří. Z bruslařského klubu se začátkem října stěhoval v rámci trejdu do trápícího se Zlína. V 16 duelech zaznamenal bilanci 1+1.

Na přelomu listopadu a prosince jej vyměnili také Berani, kteří místo něj zkouší Alexandra Malleta. A už po prvním zápase dal Zbořil ve svém rodišti stejně gólů jako ve Zlíně. Za Kometu by měl hrát do konce sezony, pak jej čeká návrat do Mladé Boleslavi.

„Takový je hokejový život. Člověk nemůže koukat doprava nebo doleva, ale musí okamžitě brát to, co je, a adaptovat se na novou situaci,“ vysvětluje Zbořil smířeně a návrat domů považuje za „obrovský impuls“.

Probudí se vedle Zbořila také Kometa? První krok splnila. I díky osmatřiceti Sedláčkovým zákrokům po dvou porážkách znovu naplno bodovala, v Liberci poprvé od dubna 2017.

Povýšila tak na deváté místo tabulky, která je v úseku od šesté do třinácté pozice našlapaná v šesti bodech. Na, ve zmíněné části pořadí nejvýše postavené, Vítkovice Brno kouká s odstupem čtyř bodů. Na třináctou příčku nyní odsunulo právě Bílé Tygry.