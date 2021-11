Zlínský útočník Zbořil se znovu stěhuje, míří do Brna za Malleta

Už podruhé v probíhající sezoně mění útočník Adam Zbořil dres. Šestadvacetiletý hokejista byl nejprve vyměněn z Mladé Boleslavi do Zlína a nyní míří do Brna, které za něj uvolnilo k Beranům kanadského útočníka Alexandra Malleta. Zbořil i Mallet budou v nových týmech hostovat do konce sezony. Kometa si zároveň z Českých Budějovic stáhla forvarda Tomáše Šoustala.