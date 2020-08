Dvojče zaujalo: Kelly na nic nečekal a dal gól. Fantastický pocit, vyznal se

Jak si může nový útočník nejlépe naklonit fanoušky týmu na svoji stranu? Odpovědět je jednoduchá: Co nejdříve dát gól.

Přesně tohle se povedlo v prvním domácím zápase v dresu hradeckého Mountfieldu Kelly Klímovi. Hned při svém prvním střídání na začátku druhé minuty v zápase s Kometou Brno si dvojče Kevina, jenž hradecké diváky zaujal už v minulé sezoně, během níž přišel z pražské Sparty, najelo na šikovnou přihrávku Vladimíra Růžička a překonalo brankáře soupeře.

„Fantastický pocit vstřelit první gól v Česku. Růžička mi pěkně přihrál na střed a já jsem to procpal skrz až do brány,“ popsal svůj první zásah za Mountfield Kelly Klíma.

Pro něj, stejně jako pro další příchozí na východ Čech, to bylo druhé utkání za Hradec. V tom prvním, v němž Hradec v úterý vyhrál 5:2 v Olomouci, se jednou asistencí do statistik zapsal v týmu už dobře zavedený Kevin Klíma, jeho dvojče Kelly si na první zápis nechal až na brněnskou Kometu. Byl hned dvojnásobný, ve třetí třetině si totiž Kelly Klíma s Vladimírem Růžičkou při přesilovce své role vyměnili a přesná střela po precizní přihrávce od Klímy přinesla i Růžičkovi první gól za Hradec.

Bilance posil Hradce Kelly Klíma (útočník, přišel z Tucson Roadrunners/AHL) - 2 zápasy (1 gól+1 asistence)

(útočník, přišel z Tucson Roadrunners/AHL) - 2 zápasy (1 gól+1 asistence) Jakub Sklenář (útočník/Chomutov) - 2 (1+0)

(útočník/Chomutov) - 2 (1+0) Vladimír Růžička ml. (útočník/Sparta Praha) - 2 (1+1)

(útočník/Sparta Praha) - 2 (1+1) Jérémie Blain (obránce/Sparta Praha) - ještě nehrál

(obránce/Sparta Praha) - ještě nehrál Bohumil Jank (obránce/Škoda Plzeň - 2 (0+1)

„Myslím, že jsme si celkem sedli. Stále se však ještě poznáváme, všechno je pro nás nové,“ řekl Kelly Klíma ke vzájemné spolupráci s Růžičkou, k níž výrazně přispívá i třetí z útoku Jakub Sklenář, další letní posila Mountfieldu.

Druhý útok, který tito tři hráči vytvořili, působil jak v Olomouci, tak poté i proti Kometě velmi nebezpečně. A Kelly Klíma jen potvrdil, že dlouhodobější zájem o jeho služby ze strany vedení Mountfieldu měl své oprávnění.

Hráč sám však na rozdíl od svého bratra Kevina s příchodem do Čech váhal. „Nezměnilo se vůbec nic. Lhal bych, kdybych řekl, že NHL pro mě není sen. Doufám, že můj sen o NHL ještě neskončil,“ popisuje Kelly rozhodování, zda následovat Kevina do Evropy.

Dvojče bývalého českého reprezentanta a borce, jenž dlouhá léta v NHL působil, se nakonec pro Hradec rozhodlo i na doporučení Kevina, jenž v Evropě začíná už třetí sezonu. „S bráchou jsme se bavili o tomhle místě a on říkal jen a pouze samé pozitivní věci. Tak jsem se rozhodl, že sem půjdu. Moc se těším, že tady budu hrát,“ uvedl Kelly Klíma s dovětkem, že snu o NHL by toto rozhodnutí nemuselo uškodit: „Vždyť právě odsud Matěj Chalupa podepsal smlouvu s Chicagem.“

Příchod Kellyho Klímy přináší v Hradci zatím neviděnou věc, fanoušci musí rozlišovat dva navzájem hodně těžko rozpoznatelné hráče. Pokud vezmou do ruky hokejku, není to tak těžké, v Hradci už ostřílenější Kevin ji drží nalevo, Kelly je pravák. Horší to je potkat oba bratry třeba ve městě.

Snazší to budete mít ve chvíli, kdy alespoň jeden na sobě bude mít oblečení s krátkým rukávem. „Já mám tetování na pravé ruce a Kevin na levé,“ dává návod na rozpoznání bratrů jeden z nich – Kelly.