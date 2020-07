Hradecký kouč Růžička: Situace není dobrá, ale musí to jít kolem nás

Přiznává, že to nebyla nejpříjemnější zpráva, která jen podtrhla řadu nejistot v současné době. Zatím ale pro kouče hradeckých hokejistů Vladimíra Růžičku znamenala mírně vybočení z naplánovaného programu.



Byť mu dočasně z týmu vzala některé hráče, kteří jsou v koronavirové karanténě.

„Není to dobrá situace, ale musí to jít kolem nás. Řekli jsme si, že se budeme připravovat a uvidíme, jak to bude. Není to otázka měsíce, ale může se to klidně táhnout celou sezonu,“ poznamenal hradecký kouč na opožděném startu přípravy na ledě.

V malé hale hradeckého stadionu se mu prohánělo dvaadvacet hráčů včetně obránce Filipa Hronka, který sice patří americkému Detroitu, ale vzhledem k tomu, že příští sezona NHL začne až v prosinci, stále je šance, že na podzim bude hrát právě za Hradec.

Nechyběl ani Kelly Klíma, dvojče Kevina Klímy, jež se rozhodlo svého bratra do Evropy následovat. Právě s cestou ze Spojených států měl ale Kelly Klíma kvůli koronavirové situaci problémy. „Začal také trénovat později, měl mnohem dříve, ale už je tady a trénovat může,“ potěšilo hradeckého kouče Růžičku.

Naopak chyběli například útočník Radek Smoleňák, či obránce Jérémie Blain, další nový hráč týmu. „Někteří kluci jsou na vyšetření a tři jsou v karanténě. Komplikace byly, ale myslím si, že je to pro všechny stejné,“ snaží se Růžička ze současné situace nedělat si příliš těžkou hlavu, „chceme být, co nejlépe připraveni. Když něco přijde, tak to přijde a my to neovlivníme.“

Může přijít už velmi záhy, už příští týden by měl totiž odstartovat letní Generali Česká Cup 2020, v němž by se mužstva měla rozehrát před startem extraligy. Jenomže třeba České Budějovice mají tým v karanténě a netrénují, problémy mají i další. Proto kdy a zda vůbec se začne hrát, je zatím nejisté.

„Tenhle týden uvidíme. Pokud Generali cup bude, tak jsou zápasy dané. Jestli ne, tak bych chtěl o týden déle trénovat a poté hrát zápasy,“ má podle Růžičky jeho trenérský štáb připravenou záložní variantu, že by turnaj příští týden nezačal. Hradec do něj má vstoupit už v úterý zápasem v Olomouci, tým bude pro každý případ podle kouče připravený: „Přípravu máme teď dvakrát denně na ledě a ještě do toho zařadíme posilovnu.“

Růžička starší by svému týmu turnaj přál. I proto, že výjimečnost současné situace není pro hráče vůbec jednoduchá. Většina z nich měla brusle na nohách naposledy na začátku března, od té doby určitě nehráli zápas. A hokej je pro kluky hlavně led,“ vysvětluje kouč, „suchá příprava byla výborná, v ní makali neskutečně, kluci jsou natěšení.“