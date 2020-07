Před NHL za Hradec? Otázky kolem Hronka a Chalupy odložila virová hrozba

Filip Hronek a Matěj Chalupa se mohli objevit na prvním tréninku hradeckého týmu na ledě už ve čtvrtek, z toho však sešlo, Vedení klubu odložilo start přípravy na příští týden. „Členové A-týmu v těchto dnech absolvují testy na přítomnost koronaviru v těle, jejich čtvrteční a páteční tréninky byly proto zrušeny,“ informoval web královéhradeckého celku.

Skoro jisté ale je, že oba borci, které v prosinci čeká start nového ročníku NHL, dříve nebo později navážou na ledě na letní suchou přípravu, kterou s Mountfieldem absolvovali.

Takhle neurčitě to zatím vypadá i s tím, zda si oba borci ještě před tím, než se vydají do zámoří, za Hradec zahrají extraligové zápasy. „Zájem bychom měli, ale hlavní roli pochopitelně budou hrát finanční záležitosti,“ nijak neskrývá generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Opožděný start NHL, v níž se kvůli koronaviru teprve připravuje finiš sezony minulé, dává evropským klubů šanci, aby hráče, jež vyslali do prestižní zámořské soutěže, využili. Výhodné to je i pro hráče samotné, většina z těch, kteří si nyní nezahrají play off minulé sezony, by totiž zápas nehrála od konce zimy až do prosince.

V případě Mountfieldu jsou ve hře výše zmínění dva borci. Hronek s pověstí opory Detroitu, Chalupa jako nažhavený čekatel, který s Chicagem podepsal smlouvu po skončení nedohrané minulé sezony.

„U Filipa už známe předběžné podmínky toho, pokud by u nás hrál, u Matěje zatím ne, protože teprve začátkem týdne dostal svolení hrát v Česku. Podmínky toho, aby hrát mohl, teprve budeme řešit,“ vysvětlil hradecký manažer.

Oba hráči by možnost zahrát si v době, kdy bude mít NHL do startu nové sezony ještě daleko, vítali. „Kdyby ta možnost hrát za Hradec byla, určitě bych ji využil. Začít sezonu tady by bylo ideální,“ nezastírá Hronek.

„Poslední zprávy mám ze schůzky s agentem, který říkal, že se spojí s Chicagem, aby to nějak vyřešili. Popřípadě bych začal tady v Hradci, ale to všechno záleží na Chicagu, jestli mi to povolí,“ poznamenal k tomu Chalupa.

Oba berou v potaz, že až prosincový start NHL by je na řadu měsíců vyřadil ze zápasového tempa, které by pak složitě doháněli.

„Snad si nějaký zápas budu moct zahrát. Kdybych tady začínal, bylo by to super, protože trénink je dobrý, ale zápas nic nenahradí,“ uvedl k tomu Chalupa. Zda si za Mountfield na podzim zahrají, se bude rozhodovat v příštích dnech. Řešit se musí nejen případná gáže, ale především pojistky pro případ, že by se během svého hradeckého miniangažmá zranili. To samé platí i pro případ, že by se oba hráči zapojili už do přípravných zápasů, k nimž Hradec zanedlouho nastoupí.

„Tohle všechno musíme vzhledem k rozpočtu zvážit, pravdou ale je, že by nám v tom důležitém období na začátku sezony oba hodně pomohli,“ netají Kmoníček.

Vzhledem k blížícímu se startu nejen přípravy na ledě, ale i prvních zápasů, tak přichází na přetřes také záležitost možných startů v těchto utkáních. Vždyť trenéři by asi rádi viděli i tyto hráče v akci, než je vypustí do extraligových bojů

„U Filipa Hronka naděje na některé z nich je, u Matěje Chalupy ještě uvidíme vzhledem k tomu, že povolení hrát v Evropě je opravdu čerstvé,“ řekl k tomu Kmoníček.

Jen pro upřesnění na závěr: Hronek se svými výkony zařadil mezi opory Detroitu, Chalupa po loňské vydařené sezoně v Hradci získal smlouvu s Chicagem, kde se o místo v sestavě bude ucházet.