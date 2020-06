Nemohl jsem uvěřit, říká útočník Chalupa o smlouvě s Chicagem

„Vždyť jsem loňskou sezonu začínal v Kadani, takže jsem vůbec nečekal, že by něco takového mohlo přijít,“ říká stále ještě jednadvacetiletý hokejista, kterého si pro svůj tým vybralo Chicago, jeden za zakládajících týmů nejslavnější a nejlepší hokejové soutěže světa.

Chalupa by měl v NHL hrát minimálně příští dvě sezony, díky právě podepsané smlouvě si ročně vydělá 925 tisíc dolarů.

Co říkáte tomu, že vás angažoval klub ze slavné NHL?

Nemohl jsem tomu uvěřit, trochu jsem se z toho vzpamatovával. Postupně mi to začalo docházet a byl jsem hrozně šťastný.

Jednání prý probíhala delší čas, ale Chicago s vydáním oficiální informace nějakou dobu otálelo. Dočkal jste se nyní, jak na to reaguje vaše okolí?

Postupně se to dostává ven, takže mi pořád chodí zprávy. Je to hodně příjemný pocit, ale teprve až tam odletím a budu přímo v Americe, tak si to asi budu uvědomovat čím dál víc.

Říkáte, že si to uvědomíte, až do Ameriky za hokejem odletíte. Máte představu, kdy to bude?

Je pravda, že vůbec netuším, jak to bude. Teď by se měla dohrávat loňská sezona a nová se rozjet v prosinci nebo v lednu. Mezitím se na novou výzvu budu připravovat. Je to všechno teprve začátek, je přede mnou ještě kus cesty. Musím furt makat a neusnout na vavřínech.

Před vámi z Hradce do zámoří odešli brankář Rybár a obránce Hronek, oba si vybral Detroit, ale Rybár se v něm neprosadil. Jak vám vyhovuje Chicago, které si vybralo vás?

Moc mě to těší. Chicago je super, mají skvělý tým a strašně rád bych byl jeho součástí.

Nebudete tam z Čechů sám, v týmu se daří dvěma dalším útočníkům Kubalíkovi a Kämpfovi.

Sledoval jsem hlavně Dominika Kubalíka, se kterým jsem strávil nějaký čas v Plzni. Musím říct, že do NHL vlítl neskutečným způsobem. Samozřejmě jsem sledoval i Davida Kämpfa, který byl s bráchou v Chomutově.