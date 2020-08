Nastoupí Hradec proti Olomouci i s Chalupou? Nic nestojí v cestě

Útočník Matěj Chalupa, od jara hráč klubu prestižní NHL, s velkou pravděpodobností nastoupí k dnešnímu zápasu letního Generali Česká Cup s Olomoucí.

Klub na tom je se všemi zainteresovanými domluven a Chalupa by tak za Mountfield měl hrát až téměř do startu nové sezony NHL, což je v plánu až v prosinci. I takové zápletky přináší aktuální situace ohledně koronaviru.

„Už hrát klidně může,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček k Chalupově případnému dnešnímu startu v dresu Mountfieldu v základní skupině letní soutěže. Pro hradecký tým to bude posledním domácím zápasem základní skupiny C v době, kdy už má jistý postup do play off. Základní skupinu dokončí ve čtvrtek v Brně, z které naopak postoupit už nemůže. Druhé postupové místo tak mohou vedle Olomouce získat Pardubice, poslední účastník této skupiny.



Podobně jako Chalupa na tom je také obránce Detroitu Filip Hronek. také on by mohl do startu nové sezony NHL za Hradec hrát, a pokud bude do té doby působit v Evropě, dřív nebo později se tak stane. Vedení Mountfieldu HK s Detroitem i samotným hráčem má na všech záležitostech domluveno, vyčkává jen na konečné rozhodnutí APK ohledně začátku extraligy.

„Pokud by zvítězila myšlenka posunutí začátku soutěže, posunuli bychom i podpis smlouvy s Filipem. Je to především kvůli pojistce, kterou má vzhledem k její výši smysl platit pouze v době, kdy se bude skutečně hrát,“ uvedl Kmoníček, „doufáme však, že k odložení začátku extraligy nedojde a že se 17. září opravdu začne hrát.

Pokud se tak stane, Hradec se k prvnímu zápasu vypraví do Českých Budějovic, odkud klub před více než sedmi lety získal extraligovou licenci. Do té doby ale Hradec bude působit v letním Generali Česká Cupu.

Dnešní zápas s Olomoucí na hradeckém ledě začne v 18 hodin, ve čtvrtek Hradec základní skupinu dohraje v Brně a už v pondělí na něj bude čekat první zápas čtvrtfinále, na jméno soupeře ale ještě čeká.