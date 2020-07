Hokejové dilema: co s nimi bude. Nastane exodus borců z NHL do Evropy?

, aktualizováno

Chodí na ryby, na charitativní akce i na led. Na podzim by si Filip Hronek rutinu doma v Hradci Králové rád zpestřil i starty v extralize. „My i on máme veliký zájem,“ přikývne generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček. Jenže půjde to? Nebo zůstane dvaadvacetiletý bek Detroitu tři čtvrtě roku bez soutěžního mače?