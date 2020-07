Divná situace. Ta nejistota mě štve, přiznává bostonský talent Lauko

Do kdy tu plánujete zůstat?

Nikdo neví nic, takže ani já. Neví se, kdy třeba začnou nižší soutěže v zámoří, navíc ani nikdo neví, kdy by se to mohlo rozseknout. Je to zvláštní situace.

Takže budete dál trénovat, nebo vyrazíte na dovolenou?

Na celý červenec máme v Chomutově zamluvený led, pořád se tady schází dost kluků, co hrají extraligu, Chance ligu, v Německu, ve Švýcarsku. Můžeme si tady zahrát a zatrénovat, což je super. O nějakou dovolenou ani moc extra nestojím. V Evropě situace není pořád růžová, nikam se nechystám.

Kondičně se připravujete sám?

Spolupracuji s Jirkou Matýskem, který tady dělal v Chomutově mládež. Myslím, že trénuju dost, snažím se být připravený.

Přemýšlel jste, že byste třeba začal novou sezonu v Evropě?

Já si můžu plánovat, co chci, ale jsem hráčem Bostonu, a ten rozhodne, co se mnou bude. Samozřejmě nějaké rozhovory o tom byly, ale je to jen na bázi kdyby. Asi všichni hráči, co zůstali v Evropě, řeší začátek sezony, ale je to pořád ve hvězdách.

Kdyby začal Chomutov přípravu, připojil byste se?

Záleží také na tom, jakou přípravu začne. Pokud se tady bude hrát kraj, moc velká příprava by se asi nekonala. A ani by moc nedala.

Co vůbec říkáte na situaci finančně zruinovaného Chomutova?

Sleduju to, můj táta je pořád zaměstnancem klubu, je tu už 20 let. Doufám, že se to tady nějak vyřeší a rozjede se to. Pro tátu je to hodně těžké, jde mu o práci, musí také čekat.

Soutěžní zápas už jste nehrál hodně dlouho, jak velká to je pro mladého hráče brzda?

Velká, ale nic s tím neuděláme. Stalo se, co se stalo, má to tak každý. Samozřejmě je to trošku překážka, ale každý se s tím musí popasovat, jak nejlíp může.