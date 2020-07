Pardon, ale já nehraju! Proč hokejisté odmítají nastoupit ve Stanley Cupu

Stříbrné mámení už zase v zámoří plete hlavy stovkám dospělých mužů, kteří se v pondělí srotili na přípravných táborech 24 klubů NHL před play off. Ne každý se však nechal zaslepit leskem Stanley Cupu.

Touhu po věčné slávě u některých borců přebily obavy o zdraví nejbližších osob. Jiní usoudili, že jim krajně nejistá vidina triumfu v prazvláštně upravené soutěži nestojí za riziko či námahu.

V pondělí vypršela hráčům možnost beztrestně odmítnout účast na turnaji pořádaném v jedné ze dvou „bublin“ v Torontu či Edmontonu. S předstihem se vyjádřili beci Polák z Dallasu, Kampfer z Bostonu, Hamonic z Calgary, Green z Edmontonu, Alzner z Montrealu, Trotman z Pittsburghu a útočník Bärtschi z Vancouveru. Na poslední chvíli se připojil taky forvard Shaw ze Chicaga.

„Kéž bych si mohl zavázat brusle, padnout do střely a pomoct týmu k vítězství. Musel jsem udělat nesmírně těžké rozhodnutí,“ vysvětlil Travis Hamonic, jehož dceru souží vleklé dýchací potíže.

Složité úvahy mořily i Stevena Kampfera: „Žena a syn mají vrozenou srdeční vadu, jež jim ve spojení s covidem-19 může způsobit vážné potíže. Rodina má přednost.“

Podobné zdůvodnění přednesl šéfům Mike Green, nejvýraznější postava mezi omluvenkáři. Edmontonské hvězdy McDavid a Draisaitl tak musí oželet jeho pasy do jízdy.

Mocný faktor hanby

Zdravotní hledisko zmínil též Sven Bärtschi. Přinejmenším stejně silný vliv ale na něj mohla mít jeho pozice v mužstvu, v němž se s ním nepočítalo do základní sestavy. V minulých dnech se ve Vancouveru objevil na dobrovolných trénincích, načež oznámil: Sorry, pánové!

V podstatě na rovinu promluvil veterán Roman Polák. Krátký čas na přípravu. Hrozba zranění. „Ta představa mě děsí,“ pravil poté, co se v červnu upsal Vítkovicím.

Ani on nepatřil v Dallasu ke klíčovým mužům. Nedávalo mu smysl trmácet se přes moře do karantény, kvapně a bolestně oprašovat formu, podřizovat se přísnému režimu... A pak při zápasech třeba jen dřepět na tribuně.

Poláka nemusí rmoutit, že si v NHL pokazí pověst. Vrátit už se do ní nehodlá.

Třebaže někteří kluboví manažeři zuřili, když četli a slyšeli, jak se hokejisté kvůli play off zdráhají na několik měsíců opustit rodinu, navenek přijímají pardony smířlivě.

V některých případech by se pocuchané vztahy ovšem mohly později projevit. Na daného jedince se v mužstvu může pohlížet jako na zběha. Proto se řada váhajících v pondělí raději hlásila na srazu.

„Je tu faktor hanby,“ píše se v komentáři The Hockey News. „Každý ví, že po odmítnutí by pro něj bylo zatraceně těžké vstoupit do kabiny před další sezonou.“

Šance na pohár i na odměnu

Jiný český zadák Radko Gudas, otec dvou dcer a syna, otevřeně prohlašoval: „Je smutné, že kvůli penězům riskujeme zdraví.“

Zároveň pochopil, že dokončení play off sníží drastické finanční ztráty, jimž liga v pandemii čelí. Líbí se mu vyvážená kolektivní dohoda mezi NHL a odborářskou NHLPA.

A stejně jako stovky dalších prahne po Stanley Cupu. „Mít jméno vyryté do jeho podstavce znamená zápis do historie. Spousta z nás se ho za celou kariéru nedočká,“ říká ostrý chlapík washingtonských Capitals, kteří náleží k hlavním kandidátům na zisk poháru.

Vzhledem k vysokému počtu účastníků a dlouhé přestávce po březnovém přerušení a následném ukončení základní části se však letošní play off zdá být téměř nepředvídatelným. I proto si na úspěšné tažení troufá snad každý mančaft.

Kdo nenastoupí, obětuje kromě naděje na trofej i prémii, jež se přiděluje z balíku 32 milionů dolarů.

Podle Hockey News obdrží členové týmů vyřazených v předkole 20 tisíc dolarů, každý ze šampionů si vydělá 240 tisíc dolarů. Nejsou to mizivé částky pro sportovce, kteří si po zpožděném startu dalšího ročníku na výplatu počkají od března 2020 možná až do ledna 2021.

Otázkou je, zda se do bojů zapojí diabetici Domi (Montreal) a Kakko (NY Rangers), jimž by virus mohl ublížit víc než zdravým.

Otázek je vlastně pořád mnoho, po pondělku ale aspoň o pár méně.