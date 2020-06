Dovolí mi hrát? Kaut čeká, Coloradu se start za Pardubice nezamlouvá

12:00 , aktualizováno 12:00

Tuto otázku si teď pokládá spousta hokejistů působících v zámoří: Trénujeme, jenomže na kdy? Start letního play off, natožpak dalšího ročníku, je stále v rovině odhadů. O to zamotanější situaci řeší mladý útočník Martin Kaut, jehož Colorado do vyřazovacích bojů NHL nepovolá, zároveň si ale nepřeje, aby Kaut hrál nebo dokonce trénoval s týmem v Česku. „Chápu jejich obavy, na druhou stranu mi přijde, že se bojí až moc,“ říká 20letý útočník v rozhovoru pro iDNES.cz.