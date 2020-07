Zahrát si v extralize? Jsem pro, říká Hronek. Dovolí mu to Detroit?

Ještě nepříjemnější je, že kluby ze zámoří nemají zájem, aby jejich smluvní hráči nastupovali na podzim v Evropě. Rizik je spousta, tím největším však možnost zranění. Ani v Detroitu nechtějí riskovat.

Nebo že by v Hronkově případě došlo na výjimku? Vždyť on sám by rád hrál extraligu za Hradec Králové, odkud pochází a kde se v současné době individuálně připravuje. Zájem o něj má ostatně i vedení klubu, které dokonce uvažuje, že by mu zaplatilo drahou pojistku, jež může vyjít na několik stovek tisíc dolarů.

„Kdyby ta možnost hrát za Hradec byla, určitě bych ji využil. Začít sezonu tady by bylo ideální,“ nezastírá Hronek v rozhovoru pro klubový web.

Z jeho slov je však patrné, že jde zatím jen o hypotézu. Možnosti se zatím zkoumají, ale je jisté, že kromě povinného pojištění bude nutné získat souhlas Detroitu. A ten se na hraní v Evropě - jako drtivá většina všech klubů z NHL - dívá spíše skepticky. Rozehranost pro něj není argument. Kromě rizika zranění se bojí možnosti obnovení starých návyků z evropského hokeje, které z Hronka vytloukal na farmě.

Něco jiného je samozřejmě hrát dva týdny na mistrovství světa a dva měsíce v extralize. Dalším faktorem, který vše komplikuje, je pochopitelně hrozba druhé vlny koronaviru, jež může na podzim udeřit.



„Nikdo neví, co a jak přesně bude. Zatím trénuju individuálně a plán mám uzpůsobený tak, abych byl připravený na start nového ročníku NHL začátkem prosince,“ říká Hronek, který se však podle všeho bude připravovat na ledě s Mountfieldem.

„Kdybych měl hrát v Evropě, tak jedině tady. Nikam jinam by se mi nechtělo, navíc se tu znám s klukama, takže je to jednoduché - Hradec je ideální. Uvidíme.“