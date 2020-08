Hradecký asistent Kočí: První zápas? Soustředíme se hlavně sami na sebe

V základní skupině Hradečtí nastartují třítýdenní pravidelný rytmus zápasů úterý-čtvrtek. V rámci skupiny C se ještě utkají s Brnem a Pardubicemi.



„Prvních pár zápasů bude zřejmě hodně syrových, ale doufejme, že si to časem sedne,“ uvedl David Kočí, jeden z asistentů hlavního kouče Mountfieldu Vladimíra Růžičky.

Mountfield půjde do prvního utkání turnaje poté, co minulé pondělí vyjel poprvé na led. Kvůli karanténě několika hráčů, kteří v ní jsou stále, se čtyřdenním zpožděním. To by ale na vyznění přípravy nemělo mít vliv.

„První dva tréninky na ledě byly rozjezdové, pak jsme už začali hrát, zapojili jsme tam nějaké věci z taktiky. Každým dalším dnem tam dáváme něco z taktických věcí a to, co budeme chtít od kluků v sezoně vidět, chceme vidět ve hře od prvního zápasu,“ sdělil hradecký asistent.



Podle jeho slov v úterý nepůjde ani tak o výsledek, ale především o sehrání týmu a osvojení si herních situací, které trenéři vyžadují.

„Soustředíme se hlavně sami na sebe, aby si to sedlo. Kluci ty věci sice znají z loňska, ale je tu pár nových hráčů,“ uvedl Kočí, „primární je hráče naučit, kdy mají napadat a kdy na hráče čekat.“

Zápasy Hradce Generali Česká Cup Olomouc - Hradec (4. 8.)

Hradec - Kometa Brno (6. 8.)

Pardubice - Hradec (11. 8.)

Hradec - Pardubice (13. 8.)

Hradec - Olomouc (18. 8.)

Kometa - Hradec (20. 8.)

Pohárová soutěž se vrací po delší pauze. Hrála se už v letech 2000 až 2003 a 2007 až 2010 a byla rovněž přípravou na sezonu. Nyní vyvrcholí krátce po startu nejvyšší soutěže, který je naplánován na pátek 18. září. Vítěz získá od generálního partnera extraligy, společnosti Tipsport, prémii ve výši jednoho milionu korun a poražený finalista polovinu.

Šestnáct celků je rozděleno do skupin po čtyřech. V nich se bude hrát dvoukolově každý s každým a vždy první dva postoupí do play off. Rozhodnuto má být nejpozději 22. srpna.

Čtvrtfinále (23. a 25. srpna), semifinále (1. a 9. září) i finále se budou hrát na dva zápasy - doma a venku. Postoupí tým s lepším skóre v součtu obou duelů. Pokud bude nerozhodné, bude následovat po druhém utkání desetiminutové prodloužení se čtyřmi hráči v poli na obou stranách, případně rozhodnou nájezdy.