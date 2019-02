Myslím, že to bude v pohodě, říká karlovarský útočník Sičák

„Myslím, že to bude v pohodě. Ti kluci jsou tady dost dlouho na to, aby chápali, o co se hraje. Pořád máme na Piráty tři body a ještě s nimi hrát budeme. Nesmíme věšet hlavy a musíme vyhrávat,“ svěřil se klubovému webu Vladimír Sičák, který hrál po třízápasové zdravotní pauze proti Chomutovu.

A právě Chomutov se na Energii z předposledního místa dotáhl už na tři body. Ve Varech vyhrál 2:3. „Mluví se o tom těžce. Konečně se nám povedl začátek, po čtyřech zápasech byla první třetina naše. Vedli jsme 1:0, poté přišly tři góly z našich hloupých chyb a celý zápas se otočil. Ten třetí, který byl pro nás nejhorší, jsme dostali z našeho špatného střídání,“ vrátil se Sičák k prohře s Piráty.

„Hráči nechali na ledě všechno, možná zde byla až přílišná snaha. Musíme se trochu uklidnit a vrátit se k hokeji, který jsme praktikovali, když jsme body dělali,“ přidává Tomáš Mariška, asistent karlovarského trenéra Martina Pešouta.

Na východě Čech o psychice

V pátek hraje Energie v Pardubicích, utkání 38. kola na ledě posledních Východočechů začíná v 18.00 hodin. Domů do Realistic Areny se Energie vrátí v nedělním západočeském derby s Plzní. „Musíme zvednout hlavy a dál pracovat, máme to dál ve svých rukách,“ věří Mariška.

Ovšem psychika může hrát dost podstatnou roli. Zatímco Energie osmkrát nevyhrála, Pardubice v neděli přerušily sérii sedmi porážek výhrou nad Olomoucí 6:2. Dynamo sice zůstává i nadále s devítibodovou ztrátou na třináctý Chomutov beznadějně poslední a nějakou chvíli to ještě nejspíš vydrží, ale do domácího zápasu s Karlovými Vary mu výhra 6:2 rozhodně může dodat tolik potřebné sebevědomí.

„Snad na to navážeme, sezona je ještě dlouhá a musíme jet dál. Snad to bude lepší a lepší,“ doufá brankář Milan Klouček.

„Zůstávám přesvědčený o tom, že když kluci budou plnit věci z tréninků a porad a budou mít k těm utkáním přístup jako v pátek a v neděli, tak můžeme konečně začít pomýšlet na lepší časy,“ věří pardubický trenér Ladislav Lubina.

Bednář v reprezentaci

Karlovarský brankář Jan Bednář, který „zařídil“ poslední získaný bod Energie v Třinci, byl nominován do kádru české reprezentační sedmnáctky, kterou v únoru čeká Turnaj pěti zemí ve švédském Tranas a následný Evropský olympijský festival mládeže EYOF v Sarajevu.