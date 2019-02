Odstup od Chomutova sledujeme, netají karlovarský Balán

Eminger a Boleslav? Těším se Pětigólový výprask od rozjeté Plzně. To byl start. Ještě než se hokejový obránce Vladimír Eminger pořádně rozkoukal na nové extraligové adrese, už si střihl premiéru v karlovarském dresu a zrovna v západočeském derby. „Mohlo být lepší. První dvě třetiny jsme nehráli špatně, ta třetí se nám ale vůbec nepovedla. Škoda těch tří branek ve třetí části,“ litoval. V Karlových Varech by měl zůstat až do konce sezony, výměnou za něj Energie poslala do Mladé Boleslavi slovinského beka Sabahudina Kovačeviče. „Ještě když jsem byl malý, koukal jsem, jak Energie hraje ve finále proti Slavii. Přemýšlel jsem, že bych si za ně rád zahrál, a konečně se mi to splnilo,“ stačil se už Eminger vyznat v rozhovoru na klubovém webu ze své náklonnosti k barvám Energie. Šestadvacetiletý bek v této sezoně sehrál vinou zranění jen 13 zápasů a nebodoval. Ve třech duelech nastoupil také za prvoligové Ústí nad Labem a zaznamenal branku a asistenci. V Mladé Boleslavi působil od sezony 2017/18, kdy přišel z pražské Sparty. V extralize má na kontě 194 utkání a 35 bodů za devět gólů a 26 přihrávek. V roce 2011 odešel z juniorky Litvínova do juniorky Kärpätu Oulu, s kterým pak v roce 2014 získal ve finské lize mistrovský titul. Připsal si také dva starty v české reprezentaci. Kovačevič do Mladé Boleslavi Dvaatřicetiletý Sabahudin Kovačevič přišel do Karlových Varů předloni v listopadu z Nových Zámků ze slovenské nejvyšší soutěže a pomohl Energii k návratu mezi elitu. V tomto ročníku zaznamenal v extralize pět bodů za gól a čtyři asistence. Odchovanec Jesenice hrál také v Itálii za Asiago a Alleghe, v Dánsku za Herning, na Slovensku za Poprad, v ruské Vyšší lize za kazašskou Karagandu i ruský Krasnodar, v EBEL za Štýrský Hradec a v Bělorusku za Junosť Minsk. Hrál na olympijských turnajích v letech 2014 v Soči a 2018 v Pchjongčchangu. Startoval také na čtyřech světových šampionátech elitní kategorie a na dalších pěti v divizi I. V Mladé Boleslavi se potká s krajanem brankářem Gašperem Krošeljem. Jak jim to spolu v jednom dresu půjde, to na vlastní oči uvidí nový Emingerův tým už v pátek. Právě Mladá Boleslav je totiž příští zastávkou extraligového kolotoče. „Těším se, určitě to bude trochu vyhrocené. Doufám, že se nám povede zvítězit,“ říká nová posila do obrany Energie.