Zvednout hlavy, radí po osmi porážkách karlovarský asistent Mariška

Nejbližší hokejové město v extralize se už Karlovým Varům řádně přiblížilo také v tabulce, Energie zůstala po víkendu dvanáctá a Piráti jsou v tabulce třináctí, po osmé porážce v řadě se však náskok Západočechů smrsknul na rozdíl pouhých tří bodů.

O výsledku nedělního utkání v Realistic Areně se rozhodovalo až v poslední třetině, ve které Chomutov vstřelil všechny branky a zápas otočil. „Přestože jsme po dvou třetinách prohrávali, tak jsme dnes do poslední chvíle věřili, že zápas otočíme. Věděli jsme, že když budeme chodit do brány, tak tam něco padne,“ řekl útočník hostů Jakub Sklenář. „Máme obrovskou radost, bylo to velice důležité vítězství. Teď se pokusíme vyhrát další zápas a dostat soupeře pod sebe,“ dodal.

Domácí začali důležitý souboj s tabulkovým sousedem aktivněji, ale až na nebezpečnou bekhendovou střelu Beránka si v úvodní třetině větší brankovou šanci nevytvořila. Hosté postupně srovnali s Energií krok, ale ani jim se nepodařilo gólmana soupeře výrazněji ohrozit.

Severočeši ve druhé třetině přidali a začali Karlovy Vary přehrávat, z čehož vyplynuly i brankové příležitosti. Největší si vytvořili Dietz s Marjamäkim, ale finský útočník nedokázal dopravit puk za již překonaného Novotného.

Otevřít skóre mohl v polovině zápasu Tomica, samostatný únik však v oslabení neproměnil. Tlak Pirátů otupila série vyloučení, ve kterých ale Kohout jen nastřelil tyč a Rachůnkovu střelu lapačkou vytěsnil Peters mimo branku.

Účet zápasu nakonec otevřel Lapšanský, který si ve 35. minutě nabruslil až před hostujícího gólmana a protisměrnou kličkou potěšil karlovarské publikum.

V závěrečné třetině předvedli Chomutovští dokonalý obrat. Ve 46. minutě vyrovnal Buchtela, který z bezprostřední blízkosti procedil puk pod Novotného betony. O dvě minuty později se při rychlém protiútoku po nahrávce Havla prosadil Koblasa.

Opaření Energetici opět při navlas stejné situaci inkasovali v 50. minutě, Novotného tentokráte překonal Sklenář. Domácí dokázali ještě zásluhou Beránka snížit, k vyrovnání jim ale nepomohla ani následná minutová power play.

V pátek v Pardubicích

„Věděli jsme, jak těžké utkání nás čeká. Myslím, že do utkání se nám podařilo dobře vstoupit, měli jsme lepší pohyb a vytvořili jsme si převahu, kterou jsme však nevyužili. Od druhé třetiny se projevila naše psychická nepohoda, kdy jsme zbytečně kazili hru na kotouči a dali jsme hostům šanci vrátit se do zápasu. Vytvořili si několik příležitostí, ve kterých nás podržel Filip Novotný. I přesto se nám podařilo vstřelit první branku a zápas jsme měli ve svých rukou. Utkání se zlomilo naší nešťastnou bulí, následující pětiminutovou pasáž jsme nezvládli v hlavě a nechali jsme hosty odskočit,“ zhodnotil utkání karlovarský asistent Mariška.

Příště čeká jeho tým další duel na spodku tabulky. V pátek hraje Energie v Pardubicích, utkání 38. kola na ledě posledních Východočechů začíná v 18.00 hodin. Domů do Realistic Areny se Energie vrátí v nedělním západočeském derby s Plzní. „Musíme zvednout hlavy a dál pracovat, máme to dál ve svých rukách,“ věří Mariška.