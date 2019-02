Další body pryč. Přečíslení bylo dost, ví karlovarský Kohout

„Na jeden gól prostě nemůžeme vyhrát. Je to velká škoda, protože přečíslení z naší strany tam bylo dost. Moc nás to mrzí, protože minimálně bod jsme měli mít. Bohužel je to tak, jak to je. Všechno je jenom o využívání šancí, určitě se z nich dvě tři daly proměnit,“ zlobí se karlovarský útočník Martin Kohout.

V reprezentační přestávce teď má se spoluhráči v kabině Energie nad čím přemýšlet. Do konce základní části zbývá k odehrání pouhých jedenáct kol a náskok týmů bojujících o play off povážlivě narostl. Na jedenáctý Zlín ztrácí Energie po odehraných 42. kolech už jedenáct bodů. Litvínov, který uzavírá postupovou desítku, nastřádal ještě o pět bodů navíc.

Energie měla přitom domácí zápas s Třincem dobře rozehraný. Díky brance Stanislava Balána v jeho pětistém extraligovém utkání od 24. minuty vedla, jenže po pěti minutách hosté Aronem Chmielewským vyrovnali a za další tři minuty už šli po trefě Štěpána Novotného do vedení. V samém závěru duelu pak třineckou výhru už jen pojistil Erik Hrňa.

„Inkasovaný gól nám paradoxně pomohl. Od následujícího střídání jsme opět začali hrát dobrý hokej se spoustou zakončení a střelbou v útočném pásmu,“ pochvaloval si po utkání třinecký trenér Václav Varaďa. Pravdou je, že do utkání vstoupil jeho tým o něco aktivněji. Největší příležitost ke vstřelení branky měl Růžička, kterému opakovanou střelu reflexivně zlikvidoval Filip Novotný.

Hráči Energie se osmělili až v polovině první třetiny, když Hrubcovu pozornost dvakrát vyzkoušel Šafář. Otevřít gólový účet zápasu se nakonec povedlo ve 24. minutě Stanislavu Balánovi, který po efektní kombinaci na jeden dotek zakončoval do odkryté branky.

Třinec tahle paráda Energie ovšem nezlomila, spíš naopak. „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, měli jsme dobrý pohyb a kontrolovali jsme hru. V útočném pásmu jsme však hráli pouze v rozích a nedokázali jsme si vytvořit větší šance, i když hra byla velmi dobrá a měli jsme tam parádní pohyb. Naše aktivní hra ale vzala ve druhé třetině za své, zpočátku jsme tahali za kratší konec. Po upadnutí jednoho z našich obránců měli domácí přesilovou situaci, kterou sehráli parádně a padl z toho první gól. Od následujícího střídání jsme ale znovu začali hrát dobrý hokej se spoustou zakončení a střelbou v útočném pásmu,“ všímá si třinecký kouč Varaďa. Ve 29. minutě ještě Růžička po zákroku Filipa Novotného velkou šanci nevyužil, o minutu později se to však podařilo Chmielewskému, který střelou z pravého kruhu vymetl protější horní roh karlovarské branky.

Čísla Stanislava Balána 33letý útočník Stanislav Balán hrál za Energii už v letech 2013 až 2015, do Karlových Varů přispěchal z Vítkovic znovu na pomoc v boji o návrat do extraligy. Letos načal další misi, cílem je udržet nejvyšší soutěž. 500 zápasů odehrál už v extralize útočník Energie, ten jubilejní v neděli 173 kanadských bodů za tu dobu v soutěži nasbíral (73 branek, 100 přihrávek) 5 gólů a stejný počet asistencí si už připsal do statistik v rozehrané sezoně

Poté, co ve 32. minutě Západočeši propadli ve středním pásmu, otočil vývoj zápasu po přesně zakončeném přečíslení Štěpán Novotný. „Škoda, že jsme neodskočili ještě o více branek. Ve třetí třetině to bylo velmi vyrovnané, domácí hráli dobře, měli spoustu příležitostí a jenom díky Šimonu Hrubcovi jsme udrželi vedení. Se štěstím se nám potom podařilo dát třetí gól, který rozhodl,“ doplnil Varaďa.

V závěrečném dějství se domácí snažili aktivní hrou srovnat skóre a Třinec zatlačili do obranného pásma. Nejblíže k vyrovnání měl ve 44. minutě Lapšanský, který však nedokázal ve vlastním oslabení proměnit samostatný únik. Karlovy Vary se i ve zbytku zápasu dostávaly do šancí, ale projevilo se, že střelba je v současné době jejich slabinou.

Naopak Třinec mohl definitivně rozhodnout v 57. minutě, kdy Werek trefil horní tyč. Po chybě Filipa Novotného dovršil výsledek 107 sekund před koncem do prázdné branky Hrňa.

„Soupeř vstoupil do utkání velmi aktivně, ale my jsme se na to dokázali velmi dobře připravit. Hráli jsme pozorně a obětavě do obrany. I když byl Třinec na kotouči dominantní, tak jsme ho do nějakých větších příležitostí nepouštěli. Na začátku druhé třetiny se nám podařilo dát gól z přečíslení. Potom jsme bohužel dvakrát ztratili kotouč ve středním pásmu a Třinec nás za to nekompromisně potrestal,“ zhodnotil klíčové pasáže utkání Tomáš Mariška, asistent karlovarského trenéra Martina Pešouta. Hráčům ovšem mohl po utkání vytknout jediné: nedokázali vstřelit víc než jednu branku. „Na to se s takovým mužstvem, jako je Třinec, těžko vyhrává,“ říká Mariška.