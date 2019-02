Karlovarská hra je dobrá, chybí pouze góly. A také body

Skóre zápasu s Třincem otevřel až v čase 23.50 karlovarský útočník Stanislav Balán, který odehrál svůj 500 extraligový zápas.

Ovšem domácí se z vedení těšili jen necelých pět minut. To vyrovnal Chmielewski a v polovině zápasu překonal Filipa Novotného třinecký Štěpán Novotný. Stav 1:2 byl po dvou třetinách. Dvě minuty před koncem rozhodl o vítězi Hrňa.

V pátek karlovarští hokejisté prohráli v Mladé Boleslavi 3:2. Duel rozhodl ve 44. minutě v přesilové hře slovenský obránce Oldrich Kotvan, který tak oslavil jubilejní 300. start v české extralize.

Mladá Boleslav měla skvělý vstup do zápasu. Po 64 vteřinách našel Pabiška Žejdla, který přesnou střelou do horního rohu Novotného branky otevřel skóre. Vary mohly vyrovnat po osmi minutách druhé třetiny, když rozhodčí nařídili za zalehnutí puku v domácím brankovišti Němečkem trestné střílení.

Kapitán Energie Skuhravý to zkusil podobně jako Žejdl, střelou mezi betony, ale neuspěl. „Neproměněný nájezd mě mrzí, ale vždy to je loterie. Tentokrát to brankář dobře chytil. Daleko víc mě ale mrzí dvě neubráněná oslabení, ve kterých domácí překlopili utkání na svou stranu,“ řekl klubovému webu Energie útočník Václav Skuhravý.

Vyrovnání se hosté dočkali jen o půl minuty později. A o tři minuty později se z gólu radoval i Skuhravý, který vteřinu po skončení přesilové hry prostřelil zblízka domácího gólmana. Mladá Boleslav odpověděla podobně. Pro změnu vteřinu před koncem své druhé přesilové hry dorazil puk po Pláňkově střele do branky Vondrka.

„Věděli jsme, že domácí jsou ve skvělé formě, tak jsme se připravovali na začátek zápasu. Ten měli domácí dobrý, zatlačili nás, hrozili z protiútoků a zaslouženě šli do vedení. Ale po deseti minutách se nám podařilo srovnat hru i pohyb a pak nám skvěle vyšla druhá třetina, kdy jsme šli do vedení. Bohužel nás srazily dvě technické chyby a Boleslav využila dvě přesilovky. Nám to tam při přesilovce bohužel nepadlo, i proto jsme na konci byli o krůček pozadu. Ale předvedli jsme slušný výkon. O to víc mrzí, že jsme za něj nebyli odměněni body,“ uvedl asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Podle výsledků šly výkony karlovarských hokejistů v posledních utkáních nahoru. V Mladé Boleslavi nebyli horším týmem, chybělo jen větší štěstí v koncovce. A právě na zlepšenou hru chtěli navázat v nedšli proti Třinci.

„Čeká nás poslední domácí utkání před přestávkou, ve kterém se chceme poprat o body. Musíme navázat na výkon z posledního domácího zápasu, který jsme vyhráli,“ říkal Mariška před duelem. „Nesmíme být vylučovaní. Právě na nedisciplinovanost jsme doplatili v pátek v Boleslavi.“ A to se nepovedlo.