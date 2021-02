Ani vedení o dva góly na Vary nestačilo. Hokejová Plzeň zase prohrála

Ztratili jej ve druhé třetině v rozmezí necelých osmi minut... „Byl to zkrat, otočený zápas a můžeme si za to jedině my sami. Naše výsledky teď nejsou dobré, nemá smysl se schovávat, jestli hrajeme dobře nebo špatně. Děláme chyby a soupeři je trestají,“ zlobil se plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Plzni nepomohl ani návrat útočníka Kantnera, který doléčil zlomeninu na ruce, týmu naopak znovu scházel kapitán Gulaš.

I tak Škoda dlouho psala povedený scénář. V první třetině Straka skrytou střelou otevřel skóre, a když ve 26. minutě Malát bekhendem zblízka pověsil puk pod horní tyč, Plzni se mohla vrátit ztracená sebedůvěra. Jenže pohoda trvala titěrných 52 vteřin, než domácí Vildumetz nastartoval obrat. Se štěstím. Objel branku a zpětnou přihrávkou otřel puk o brusli obránce Kaňáka tak, že gólmanovi Frodlovi propadl u pravé tyče za čáru.

Zanedlouho si vzal hlavní slovo Skuhravý. Kracík vystihl na útočné modré rozehrávku, jenže kotouč mu přeskočil hůl a nechtěně tak vyslal do brejku 42letého veterána. Skuhravý zamířil chladnokrevně pod horní tyč, o dvě minuty později skóroval i v přesilovce z pravého kruhu a vyhnal Frodla z branky.

„Měli jsme výpadek a nestalo se poprvé, kdy dostaneme víc gólů rychle za sebou. Je to už na zamyšlení,“ mínil útočník Jakub Pour.

Kantner pak mohl oslavit návrat na led gólem, jenže zblízka neprotlačil puk za Novotného. Naopak ve 39. minutě Kohout nastartoval Fleka a ten před Pavlátem nezaváhal.

„Ve třetí části jsme se to ještě snažili dohnat, ale nepomohli jsme si ani v přesilovkách,“ řekl kouč Čihák. „Snažili jsme se tlačit do branky, ale nic nám tam nespadlo,“ doplnil Pour, jehož prudký švih z 53. minuty rozezněl pouze levou tyč.

Plzeň zůstala v tabulce šestá, na čtvrtý Liberec však ztrácí už pět bodů. Teď ji čekají pro změnu tři domácí duely v řadě. Zítra proti Brnu, poté přivítá Liberec a Vítkovice. „Musíme tu výhodu využít. Konečně zabodovat, abychom se udrželi v kontaktu,“ burcoval Pour.

„Kluky jsem upozorňoval, že po pauze to půjde strašně rychle. Bohužel se nám teď nedaří, ale pro náš mladý tým je to další zkušenost. Rozbereme si to, potrénujeme a půjdeme znovu do boje,“ doplnil Čihák.