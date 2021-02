Plzeň zlomili cizinci. Byli jsme potrestáni za pasivitu, řekl Hanzlík

Tříbodový rozdíl mezi oběma týmy se tak zdvojnásobil, Škoda navíc klesla na šestou příčku, když ji přeskočil Hradec Králové.

„Po dvou třetinách jsme to měli skvěle rozehrané, předváděli dobrý výkon. A ve třetí části si to sami pokazíme. Zbytečně, to se nemůže stávat. Nejedeme domů spokojení. Mohli jsme je dotáhnout, místo toho ztráta na první čtyřku narostla. A zase tolik zápasů do konce základní části už nezbývá,“ litoval plzeňský gólman Dominik Frodl v rozhovoru pro Českou televizi.

V utkání kryl 29 střel domácích, až do 46. minuty držel čisté konto. Ve vyrovnané partii dlouho kralovali oba gólmani, až na konci druhé části inkasoval domácí Krošelj. Po smolném zásahu spoluhráče Stránského, který usměrnil přihrávku Budíka mezi brankářovy betony.

„Ani jsem se Gašpimu (Krošeljovi) nestihl omluvit. Jen jsem na něj koukl, sklopil hlavu a odjel na střídačku. O ten gól jsme si ale ve druhé třetině koledovali, Plzeň nás tam zamkla, hrála velmi ofenzivně a dopadlo to tímhle vlastňákem,“ líčil Jan Stránský, plzeňský rodák.

Jenže ve třetí třetině hosté náskok ztratili. Mladá Boleslav přetočila skóre v rozmezí dvou a půl minuty, kdy se trefili Claireaux a poté po chybné rozehrávce Michnáče pohotovu ranou z kruhu také Jääskeläinen. „Přestože jsme hráče upozorňovali, že domácí aktivitu ještě vystupňují, za naši pasivitu jsme byli potrestáni. Nebyli jsme důrazní v předbrankovém prostoru,“ zlobil se plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Krošelj pak v oslabení skvělým zákrokem proti dorážejícímu Musilovi odmítl vyrovnání, naopak v 57. minutě se před Frodla protáhl obránce Allen a nadvakrát dostal puk do sítě. Čerešňák sice hned za 42 vteřin ranou z kruhu vykřesal naději, ale v čase 58:01 při pokusu o power play poslal domácí Fillman kotouč do opuštěné branky Plzně.

O góly Mladé Boleslavi se tak podělili Francouz, Fin, Američan a Kanaďan. Skvělá bilance cizinecké legie! „Oprášil jsem angličtinu, naše lajna si sedla, na ledě si vyhovíme. Je tam dobrá chemie, nemusíte vymýšlet a na ledě o sobě víte,“ pochvaloval si útočník David Cienciala, který nastupuje ve formaci s Claireauxem a Jääskeläinenem.

Škoda tak nezvládla přímý souboj o elitní čtyřku a porážkou začala sérii tří zápasů na ledě soupeřů. Už zítra v 17 hodin vyjede na led druhého Třince, v pátek ji čeká derby v Karlových Varech. „Chtěli jsme vyhrát, ubojovat to. Bohužel, výsledek se nepovedl, ale nesmíme se trápit, je třeba jít dál,“ nabádal centr Petr Kodýtek.