Jak uspět v Třinci? Bez faulů a využívat šance, říká plzeňský kouč Čihák

„Velmi těžký soupeř. Zkušení hráči, rychlí směrem dopředu, s kvalitní defenzivou. Musíme se dobře připravit i v hlavách,“ mínil obránce Škody Vojtěch Budík.

Jeho šťastný gól z druhé třetiny duelu v Mladé Boleslavi, kdy si jeho přihrávku srazil do vlastní branky domácí Stránský, dlouho dával Plzni naději na bodový zisk. Jenže nadějné vedení 1:0 hosté ve třetí části ztratili a odjeli s prázdnou.

„Dvě třetiny to bylo vyrovnané utkání, šance měly oba týmy. My jsme z toho vytěžili gól a měli to perfektně rozehrané. Bohužel, ve třetí části přišly individuální chyby, neobsadili jsme hráče a Boleslav nás potrestala. Není možné, abychom takhle vstoupili do třetí třetiny. V té druhé jsme soupeře přestříleli 10:5, v poslední byl poměr 17:4 pro domácí. Závěr jsme nezvládli,“ ohlížel se kouč Ladislav Čihák.

39 bodů získal v lednu obránce Vráblík v hodnocení Radegast Indexu, nejvíc v Plzni

Plány Plzně na účast v elitní čtyřce tabulky tak dostaly trhliny, s Mladou Boleslaví to byl přímý souboj o třetí místo. Čihákův tým klesl na šestou příčku, s dvoubodovým odstupem na čtvrtý Liberec.

„Poslední zápas jsme si zbytečně prohráli sami. Ale pořád chceme čtyřku uhrát, i trenéři mluví o tom, že je to náš cíl. Proto se musíme do dalšího utkání zlepšit,“ řekl Budík.

4 body uhrála Škoda ve třech předchozích utkáních s Třincem (1:3, 3:4p, 5:0).

V pondělí trenéři Škody postavili ke kapitánovi Gulašovi na post centra Musila, dnes se sestava opět promíchá. Kouče těší alespoň skutečnost, že tým zastavil počet zbytečných faulů. „Na to musíme v Třinci navázat, protože jejich přesilovky jsou velice silné. A vyrovnat se domácím musíme především v osobních soubojích. Doma jsme s nimi na začátku roku odehráli dobré zápasy, o to se pokusíme i tentokrát. Ale musíme hrát koncentrovaně po celých šedesát minut a proměňovat naše šance,“ nabádal Čihák.

Poslední vzájemný zápas proti Ocelářům vyhrála Plzeň doma 5:0, když záplavu třineckých šancí pochytal gólman Pavlát. A není vyloučeno, že se dnes znovu postaví mezi tyče. „Vždycky se dá soupeř nějak překvapit, i když je to o detailech. Každý mančaft teď bojuje o nejlepší umístění. O čtyřku, o to, aby začínal předkolo doma. My uděláme maximum pro výhru,“ konstatoval plzeňský trenér.

Sérii venkovních zápasů jeho svěřenci zakončí v pátek v Karlových Varech, doma se představí až v nedělním 47. kole proti Brnu. Pak už Plzni do konce základní části bude zbývat posledních šest utkání.