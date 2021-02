ONLINE: Sparta srovnává proti Varům. Boleslav bojuje o třetí místo s Plzní

V Pardubicích zasáhne do boje po třízápasové pauze Bělorus Andrej Kosticyn a nemohl si pro návrat vybrat třaskavější duel. Potrestaný byl za faul na olomouckého Adama Rutara, Východočeši dnes nastupují proti stejnému soupeři.



Hr. Králové - Zlín, od 17:00

Hradec s koncem základní části nabírá dobrou formu a útočí na první čtyřku. Té už je na kontakt a pokud uspěje se Zlínem, může se dotáhnout na Liberec s Plzní. Zlín je na opačném pólu tabulky. Navzdory časté frekvenci střelby však nedává góly, často zbytečně inkasuje a má zraněné opory.



Sparta - Karlovy Vary, od 17:00

Sparta je v ohromné pohodě. Naposledy dokázala otočit vypjatou bitvu o první místo s Třincem, v níž prohrávala už 0:2. Nejenže Slezanům odskočila na čtyři body, ale natáhla sérii vítězství už na devět úspěchů. To Karlovy Vary jsou v útlumu, naposledy 29. ledna porazily Mladou Boleslav a od té doby na zářez proti silnému soupeři nemohou navázat. Ovšem Sparta má s Vary nevyřízené účty. Před Vánoci s nimi ztratila téměř vyhraný zápas, v němž jasně vedla.



Ml. Boleslav - Plzeň, od 17:00

Jeden z taháků kola. Boleslav finišuje základní část velmi solidně. Čtyřikrát z posledních pěti duelů dokázala najít ideální hru i taktiku na své soupeře. A proti Plzni má letos pozitivní bilanci. Nevyhrála s ní jen úvodní vzájemný duel. To Západočeši prožili poslední dvě kola v bláznivém tempu proti slabším protivníkům. Vyhráli díky pěti nastříleným gólům do sítě Litvínova i Budějovic, sami vždy ovšem čtyři dostali.



Vítkovice - Třinec, od 17:30

Slezské derby má být tentokrát o něco vyrovnanější než před pár týdny. Vítkovice v posledních dvou kolech nedostaly gól a nastřílely sedm branek. Překvapuje, jak se jim daří bez zraněného kapitána Romana Poláka. Třinec patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu v českém hokeji a letos to znovu potvrzuje. I když minule prohrál se Spartou, je druhý a po krátké herní a výsledkové krizi se vrátil k tomu, co jej zdobilo na začátku ročníku - spousta pohybu, výborná kombinace, úderné přesilovky.



Č. Budějovice - Kometa Brno, od 17:30

Budějovice ztrácejí, ztrácejí a... zase ztrácejí. Stále se opakuje to samé. Dynamický vstup do zápasu, dobrá hra ve druhé třetině a hrůzostrašné výkony i chyby v závěrečných minutách zápasů. Kouč Václav Prospal už ani nemá slov. O posledních utkáních by se nejspíš nechtělo mluvit ani majiteli a kouči Komety Liboru Zábranskému. Jen 5. února se Brňanům podařilo porazit jejich současného soka, jinak je to výsledková bída. Bude to boj o lepší náladu.



Litvínov - Liberec, od 17:30

Severočeský střet má kromě derby náboje ještě jeden důležitý moment. Bude to souboj Viktor Hübl versus absolutní bodový rekord Richarda Krále (808). Litvínovskému veteránovi chybějí k dorovnání někdejšího pardubického a třineckého útočníka jen dva body. Liberec bude ovšem těžký kalibr. Je zase v pohodě, dobře rozehraný a předvádí efektní i efektivní akce a navrch má pořád šanci na třetí místo po základní části.



Pardubice - Olomouc, od 18:00

Rozdíl mezi oběma soupeři je před dnešním kláním propastných 23 bodů. Zatímco Pardubice se v závěru extraligy budou snažit o posun až na čtvrtou pozici, což už se zdá být jako nemožný cíl, Olomouc je zatím držitelem poslední postupové příčky do play off. Naposledy dokázala prolomit svou dvougólovou normu za utkání. Jenže oba kluby jsou na sebe „nabroušené“ za tvrdý zákrok pardubického Andreje Kosticyna na Adama Rutara z minulého zápasu. Běloruský hokejista Východočechů se právě dnes po zmírněném trestu vrací do hry a zavání to odvetou ze strany Hanáků. Odehraje se jejich střetnutí v klidu, nebo se strhne mela?