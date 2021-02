Měli jsme sežrat puk, litoval plzeňský obránce Kvasnička

„Jsme hrozně zklamaní. Co na to říci... Zase jdeme do třetí třetiny s vedením a dvě vteřiny před koncem přijde taková rána,“ povzdychl si 21letý Kvasnička.

Svou druhou trefou v sezoně poslal ve 31. minutě Škodu do vedení 2:1, jenže ve třetí části přišel obrat.

Co se v závěru stalo?

Byl jsem na střídačce a přes kluky toho moc neviděl. Ale byla tam vyrovnaná buly, pak nějak dostali puk na branku a přišla dorážka...

Je složité to nyní hodnotit, ale mohlo se něco udělat jinak?

Puky se takhle před brankovištěm prostě musí sežrat. Nesmí se stát, že nám ho tam takhle dorazí do branky. Zvlášť teď, kdy se blíží konec základní části, bojujeme o čtyřku a potřebujeme každý bod. Oni prostě byli před brankovištěm důraznější a puk tam dostali.

Stejně jako v pondělí v Mladé Boleslavi jste po dvou třetinách vedli, ale zase nemáte ani bod.

Přijeli jsme do Třince v oslabené sestavě, ale řekli jsme si, že tady chceme vyhrát. Bylo to celkem vyrovnané, dařilo se nám plnit pokyny, které nám trenéři dali. Ale nechci říci, že bychom měli smůlu, prostě jsme tu třetí třetinu měli zahrát lépe. Je to škoda a nestalo se to poprvé, kdy vedeme a nemáme nic.

Venku jste prohráli čtvrtý zápas v řadě. Je tam něco společného?

Sešlo se to tak. V Boleslavi to bylo stejné, vedeme o gól a ve třetí části přijde obrat. Ale je to pryč. Musíme si zítra všechno s klidnou hlavou vyhodnotit s trenéry a připravit se na další zápas. Už v pátek jedeme do Karlových Varů, zase to bude hrozně těžké utkání. Ale už chceme venku konečně zvítězit.

V Třinci jste měli jen 18 střel, chyběl hodně Milan Gulaš?

Chyběl hlavně při přesilovkách. Tam bylo nejvíc vidět, že jsme neměli potřebný klid. Když ji měl Třinec, dvě minut nás zamknul. Když my, skoro jsme se nedostali do pásma, do tlaku. V tom bych viděl největší problém.