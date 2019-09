Pešout: Snažili jsme se přebudovat mužstvo, abychom mohli hrát výš

Obranné řady opustili zkušený Vladimír Sičák, Lukáš Kozák či Matic Podlipnik. Mezi útočníky už nefigurují Stanislav Balán, Adam Lapšanský ani Roman Vlach. „Důvodem obměny a omlazení mužstva je vedle posílení karlovarského týmu i zlepšení jeho celkového potenciálu,“ prohlásil na úterní tiskové konferenci trenér a sportovní manažer týmu Martin Pešout.

Defenzivu vyztužili Dominik Graňák (Hradec Králové), Branislav Kubka (Banská Bystrica) nebo Matěj Stříteský na hostování z Liberce. Posilami do útoku jsou Nicolas Hlava (Znojmo) nebo Adam Raška (Třinec), na hostování získal tým Tomáše Knotka (Mladá Boleslav), Alberta Michnáče (Sparta) či Tomáše Vondráčka z Pardubic.

„Snažili jsme se přebudovat mužstvo tak, aby mělo šanci - samozřejmě ne hned, ale v budoucnu - hrát i někde daleko výš, než se nachází v současné době. Znamenalo to, že jsme museli 11 nebo 12 hráčů vyměnit, tedy neprodloužit jim smlouvu nebo ukončit hostování. Rozhodli jsme se přivést osm nových hráčů,“ řekl Pešout.

Základní kádr se tak ztenčil na osm obránců, 14 útočníků a dva brankáře. Snížit počet hráčů bylo možné i díky tomu, že sokolovský hokejový tým postoupil do první ligy. „Nechceme to přivolávat, ale v případě zranění nebo jiného výpadku můžeme vyřešit situaci tak, že si hráče vypůjčíme ze Sokolova,“ doplnil Pešout.

Vyhrávat každý zápas

Do extraligy nastoupí hokejisté Energie pod vedením kapitána Václava Skuhravého. Čtyřicetiletý útočník je podepsán pod historickým triumfem Karlových Varů z roku 2009. „Cíle? Reálně si dávám ty nejvyšší, takže základem je postoupit do play off, a kdybychom vyhráli titul, tak se zlobit určitě nebudu. Hlavní je o to bojovat, vyhrávat každý zápas a nevzdávat to za žádných okolností,“ prohlásil Skuhravý.

Karlovy Vary - Zlín Sledujte v pátek od 17.30 hodin online.

V minulé sezoně si klub vystačil s rozpočtem 45 milionů korun. „Zůstali jsme s rozpočtem stejně, jak tomu bylo loni. Letos nebudeme v tomto ohledu poslední, Kladno má menší rozpočet, ale i s tím se dá extraliga uhrát,“ uvedl Pešout.

V přípravě jeho tým odehrál 11 zápasů, čtyři vyhrál. Boj o extraligové body začne Energii v pátek, kdy se zároveň poprvé představí fanouškům na domácím ledě v zápase proti Zlínu.